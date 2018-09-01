زاسبكين: العقوبات الأميركية علي حزب الله تعرقل إيجاد الحلول

وفي حديث الي اذاعة 'صوت لبنان(93.3)'، قال زاسبكين إن انتظار بعض الأفرقاء لما سيحدث في المنطقة غير مجدي وبالتالي فلا بد من الوصول الي حل وسطي داخلياً، معتبراً أن الحكومة ستؤلف حتماً لأن الرؤساء الثلاثة يصرّون علي ذلك.

وإذ شدد علي أن روسيا علي مسافة واحة وتتواصل مع جميع الأفرقاء في لبنان علي رغم وجود بعض الأطراف الذي يتفق مع روسيا في رؤيتها لما يحدث في المنطقة وسوريا، أشار زاسبكين الي أهمية دور لبنان في المرحلة المقبلة كمنصة لحوار الأديان في الشرق.

وعن المبادرة الروسية حول عودة النازحين السوريين الي بلادهم، رأي زاسبكين أنه وبعد الانتصارات العسكرية التي تحقق يجب الآن الانتقال الي مرحلة جديدة، لافتاً الي أن هناك أطرافاً دولية غير مرحبة بهذه المبادرة في مقابل ترحيب لبناني تام لأن اللبنانيين قيادة وشعباً يريدون عودة السوريين الي بلادهم.

وأعلن أن لجاناً عدة قد تم تشكيلها منذ طرح الخطة الروسية إضافة الي فتح قنوات تواصل بين الجانبين الروسي واللبناني للبحث في كل التفاصيل اللوجستية، مشيراً الي أن الحكومة السورية جانب أساسي في كل هذه العملية.

ورداً علي سؤال حول الشرخ الداخلي الحاصل في ما خص التواصل مع النظام في سوريا، أشار زاسبكين الي أن الفرق بين الطرفين هو أن الطرف الأول يريد تعاوناً كاملاً بين الجانبين في ما الفريق الثاني يريد تفاعلاً أمنياً وليس سياسياً، مؤكداً أن روسيا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الداخلي وحساسية البعض تجاه النظام السوري وأنها لن تمارس أي ضغوط لإنهاء هذا الملف.

وحذر من أن الدول الغربية تستخدم ورقة النازحين للضغط باتجاه تحقيق أهدافها وعلي رأسها اسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

وعن الوضع في سوريا، استبعد زاسبكين حصول أي تصادم بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً الي أن هدف موسكو الأساسي اليوم هو القضاء علي الإرهابيين المتبقين في ادلب، ومستغرباً لجوء الأميركيين مرة جديدة الي موضوع السلاج الكيميائي لتبرير ضربة عسكرية محتملة علي سوريا.

انتهي**2054**س.ر

