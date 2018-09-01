القوات البحرية اليمنية تستهدف بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان

وأكد مصدر في القوات البحرية لـ ' المسيرة نت' أن القوات البحرية اليمنية التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية تمكنت بعون الله من استهداف بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان

وأضاف المصدر أن قوي العدوان تقوم بإخلاء الجرحي من البارجة السعودية إلي مستشفيات جيزان.

وقال المصدر:' عملية استهداف البارجة السعودية تأتي ردا علي استهداف الصيادين في السواحل والجزر اليمنية'.

واعتبر مساعد ناطق الجيش اليمني العقيد عزيز راشد استهداف للبارجة السعودية يأتي رداً علي استهداف العدوان للصيادين اليمنيين'، مؤكداً أن البحرية اليمنية تشهد تطوراً تقنياً وستستمر بعملياتها سواء في المياه الإقليمية أو في المياه السعودية.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد أرتكب جريمة بشعة بحق الصيادين الخميس الماضي باستهدافه قوارب الصيادين في جزيرة عقبان بمحافظة الحديدة ما أدي إلي استشهاد 5 وجرح اثنين فيما لايزال 14 مفقودين في حصيلة غير نهائية.

انتهي**2018**س.ر

