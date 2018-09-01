قائد بحری ایرانی : مشروع تطویر الصناعات البحریة الایرانیة دخل حیّز التنفیذ

طهران / 1 ایلول / سبتمبر / ارنا – اعلن المدیر التنفیذی لمؤسسة الصناعات البحریة بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الایرانیة 'الامیرال امیر رستكاری'، عن انطلاق عملیة تنفیذ مشروع تطویر هذه الصناعات فی اطار ستراتیجیة الاقتصاد المقاوم.

وفی تصریح له الیوم السبت خلال مراسم افتتاح المشروع بحضور وزیر الصناعة والمناجم والتجارة محمد شریعتمداری، ومساعدی وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة، قال الامیرال رستكاری ان منظمة الصناعات البحریة التابعة لوزارة الدفاع ادرجت علي سلم برامجها صناعة عدد من السفن المستخدمة فی وزارة النفط ومؤسسة الموانئ والملاحة البحریة لتكون بدیلة عن السفن المستاجرة لدي هذه الجهات.
واكد القائد البحری الایرانی ان مشروع تطویر وتحدیث اسطول نقل البضائع والمنتجات النفطیة فی البلاد، الي جانب تحدیث السفن الخدمیة داخل الموانئ وسفن الانقاذ والاغاثة فی مؤسسة الموانئ والملاحة البحریة سیدخل حیّز التنفیذ عبر التركیز علي استخدام السفن المصنعة محلیا.
ولفت الامیرال رستكاری الي ان تنفیذ هذا المشروع یسهم فی توفیر مئات ملایین الدولارات واتاحة فرص عمل مستدامة وخفض التهدیدات الناجمة عن مغادرة السفن الاجنبیة المستاجرة خلال فترة الحظر، وبالتالی النهوض بمستوي الانتاج المحلی وتطویر التقنیات الحدیثة البحریة فی البلاد.
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قائد بحری ایرانی : مشروع تطویر الصناعات البحریة الایرانیة دخل حیّز التنفیذ

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