المنتخب الإيراني لكرة الماء يحوز علي البرونزية

وكان المنتخب الإيراني لكرة الماء، الفريق الثاني المتأهل الي الدور ربع-النهائي، بعد تفوقه علي المنتخب الكوري الجنوبي والسنغافوري والخسارة أمام كازاخستان خلال التصفيات الأولية .

وبعد ذلك، تمكن المنتخب الوطني من الوصول الي الدور نصف-النهائي بعد هزيمة المنتخب السعودي، وبعد الخسارة أمام المنتخب الياباني والفشل في التأهل الي النهائيات، واجه المنتخب الصيني لكي يحصل علي برونزية هذه الدورة من الألعاب الآسيوية.

وخلال الثواني الـ30 الأخيرة، حقق المنتخب الصيني نتيجة التعادل، لكي يتم حسم النتيجة النهائية للمباراة من خلال ضربات الجزاء.

وفي نهاية المطاف، تمكن المنتخب الإيراني من الفوز بنتيجة 8-7 خلال ضربات الجزاء.

وتحتل القافلة الرياضية الإيرانية المركز السادس في جدول توزيع الميداليات حاليا، عبر حصادها 19 ذهبية و19 فضية و22 برونزية لحد الآن، من الدورة الثامنة عشرة للألعاب الآسيوية.

إنتهي**أ م د**س.ر

