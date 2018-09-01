مقر خاتم الأنبياء ينفذ 40 مشروعا خلال العام الإيراني الجاري

بوشهر/1 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للإنماء العميد 'عباد الله عبد اللهي' عن تنفيذ 40 مشروعا ضخما من قبل هذا المقر بتمويل يبلغ 150 ألف مليار تومان بنهاية العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس).

وأضاف العميد عبد اللهي، اليوم السبت في تصريح للمراسلين بمدينة بوشهر، ان هذه المشاريع ذات الصلة بمجالات النفط والغاز وبناء السدود ومجالات أخري، تعد من أولويات مقر خاتم الأنبياء.
وتابع بالقول، انه تم إستثمار 100 ألف مليار تومان في المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز.
وفيما أشار الي إنتاج وقود السيارات في مصفي نجمة الخليج الفارسي قائلا، ان موضوع توفير وقود السيارات هو أحد المواضيع التي كانت تتضمنها المراحل الأولية للحظر الأميركي ضد إيران، حيث تم التغلب علي هذا التهديد بعد نجاح مصفي نجمة الخليج الفارسي في إنتاج وقود السيارات.
وتابع العميد عبد اللهي، ان هذا المصفي، تم إنشاؤه علي مساحة تبلغ 700 هكتار ويتم توفير المواد الخام اللازمة له في داخل البلاد.
وأضاف، انه قبل تدشين مصفي نجمة الخليج الفارسي، الذي اكتمل بالفعل في مرحلته الثانية، كنا نقوم ببيع حجم ملحوظ من المكثفات الغازية للبلاد الي الدول الأخري وتمكنا من خلال إفتتاح هذا المصفي من التغلب علي مشكلة بيع الخام الي الخارج.
واستمر موضحا انه يتم من خلال تدشين المرحلة الثانية من هذا المصفي، إستخراج 28 مليون لتر من البنزين يوميا من 360 ألف برميل من المكثفات الغازية.
وأضاف عبد اللهي، انه وبعد إفتتاح المرحلة الثالثة من مصفي نجمة الخليج الفارسي، إزدادت الطاقة الإستيعابية لإنتاج البنزين من 28 الي 40 مليون لتر يوميا.
ونوه عبد اللهي ان مصفي نجمة الخليج الفارسي يعمل علي تحويل المكثفات الغازية الي 6 منتجات من ضمنها وقود السيارات.
وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه، أعلن عبد اللهي، ان هذا المصفي تمكن من إحتواء 7.3 مليار متر مكعب من المياه الجارية غربي البلاد.
وبالنسبة لإنشاء 10 منصات في حقل بارس الجنوبي للغاز من قبل شركة الصناعات البحرية الإيرانية (صدرا) قال عبد اللهي، ان تقنية بناء هذه المنصات كانت قبل هذا حكرا علي أميركا والبلدان الأوروبية ولكننا اليوم تمكننا من توطين صناعة المنصات في الحقول الغازية.
وأضاف، ان عمليات إنشاء وتركيب هذه المنصات العشر، ستكتمل بنهاية العام الإيراني الجاري.
إنتهي**أ م د** 1718



برچسب ها

سياسي

مقر خاتم الأنبياء(ص)

مصفى نجمة الخليج الفارسي

بوشهر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مقر خاتم الأنبياء ينفذ 40 مشروعا خلال العام الإيراني الجاري

معظم المشاهدات

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

السفیر الایرانی فی لندن:

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

أحدث الأخبار

القوات البحرية اليمنية تستهدف بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان

القوات البحرية اليمنية تستهدف بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان

لجنة الامن القومي النيابية تناقش الاتفاق النووي مع مسؤولي البنوك

لجنة الامن القومي النيابية تناقش الاتفاق النووي مع مسؤولي البنوك

قائد بحری ایرانی : مشروع تطویر الصناعات البحریة الایرانیة دخل حیّز التنفیذ

قائد بحری ایرانی : مشروع تطویر الصناعات البحریة الایرانیة دخل حیّز التنفیذ

المنتخب الإيراني لكرة الماء يحوز علي البرونزية

آسياد 2018؛

المنتخب الإيراني لكرة الماء يحوز علي البرونزية

التعاون یسد الطریق أمام التیار الغربی الاعلامی المنحاز

نائب المدیر العام لوكالة أنباء الأناضول :

التعاون یسد الطریق أمام التیار الغربی الاعلامی المنحاز

موضوعات مرتبط