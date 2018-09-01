مقر خاتم الأنبياء ينفذ 40 مشروعا خلال العام الإيراني الجاري

وأضاف العميد عبد اللهي، اليوم السبت في تصريح للمراسلين بمدينة بوشهر، ان هذه المشاريع ذات الصلة بمجالات النفط والغاز وبناء السدود ومجالات أخري، تعد من أولويات مقر خاتم الأنبياء.

وتابع بالقول، انه تم إستثمار 100 ألف مليار تومان في المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز.

وفيما أشار الي إنتاج وقود السيارات في مصفي نجمة الخليج الفارسي قائلا، ان موضوع توفير وقود السيارات هو أحد المواضيع التي كانت تتضمنها المراحل الأولية للحظر الأميركي ضد إيران، حيث تم التغلب علي هذا التهديد بعد نجاح مصفي نجمة الخليج الفارسي في إنتاج وقود السيارات.

وتابع العميد عبد اللهي، ان هذا المصفي، تم إنشاؤه علي مساحة تبلغ 700 هكتار ويتم توفير المواد الخام اللازمة له في داخل البلاد.

وأضاف، انه قبل تدشين مصفي نجمة الخليج الفارسي، الذي اكتمل بالفعل في مرحلته الثانية، كنا نقوم ببيع حجم ملحوظ من المكثفات الغازية للبلاد الي الدول الأخري وتمكنا من خلال إفتتاح هذا المصفي من التغلب علي مشكلة بيع الخام الي الخارج.

واستمر موضحا انه يتم من خلال تدشين المرحلة الثانية من هذا المصفي، إستخراج 28 مليون لتر من البنزين يوميا من 360 ألف برميل من المكثفات الغازية.

وأضاف عبد اللهي، انه وبعد إفتتاح المرحلة الثالثة من مصفي نجمة الخليج الفارسي، إزدادت الطاقة الإستيعابية لإنتاج البنزين من 28 الي 40 مليون لتر يوميا.

ونوه عبد اللهي ان مصفي نجمة الخليج الفارسي يعمل علي تحويل المكثفات الغازية الي 6 منتجات من ضمنها وقود السيارات.

وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه، أعلن عبد اللهي، ان هذا المصفي تمكن من إحتواء 7.3 مليار متر مكعب من المياه الجارية غربي البلاد.

وبالنسبة لإنشاء 10 منصات في حقل بارس الجنوبي للغاز من قبل شركة الصناعات البحرية الإيرانية (صدرا) قال عبد اللهي، ان تقنية بناء هذه المنصات كانت قبل هذا حكرا علي أميركا والبلدان الأوروبية ولكننا اليوم تمكننا من توطين صناعة المنصات في الحقول الغازية.

وأضاف، ان عمليات إنشاء وتركيب هذه المنصات العشر، ستكتمل بنهاية العام الإيراني الجاري.

إنتهي**أ م د** 1718

