كرة الماء الإيرانية تفوز ببرونزية الألعاب الأسيوية 2018

وفاز منتخب إيران لكرة الطائرة في مرحلة التصفيات علي كوريا الجنوبية وسنغافورة، وخسر امام كازاخستان وتأهل إلي دور ربع النهائي .

بعد ذلك، ترشح المنتخب الإيراني إلي الدور نصف النهائي بعد الحاق الهزيمة بالسعودية وبعد خسارته امام اليابان وعدم تأهله الي الدور النهائي، لعب امام المنتخب الصيني علي الميدالية البرونزية.

وببرونزية كرة الماء يصبح مجموع الميداليات التي حصلت عليها البعثه الايرانيه المشاركه في آسياد 2018 جاكرتا 60 ميدالية منها 19 ذهبية و 19 فضية و22 برونزية وتأتي بالمركز السادس في جدول الميداليات.

وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا بشكل رسمي يوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.

وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 380 رياضيا و98 رياضية يتنافسون في 42 مسابقة رياضية.

انتهي** 2344

