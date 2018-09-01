ايران تشارك في معرض الصين – اوراسيا

بكين /1 ايلول/سبتمبر/ارنا- افتتح يوم امس الجمعة في مركز المعارض الدولية في مدينة ارومجي التابعة لشين يانغ الصينية المعرض السادس للصين – اوراسيا بمشاركة ايران واكثرمن 700 مؤسسة محلية واجنبية.

وافادت ارنا ان المعرض الذي يستمر لاربعة ايام تحت عنوان 'حزام واحد- طريق واحد مفاوضات وانشاء و تشغيل مشترك' تشارك فيه غرفه ايران والصين ولعامها السادس علي التوالي .
وقالت 'مريم سادات سميعاني' امينة غرفة تجارة وصناعة وتعدين ايران والصين ان ايران شاركت في جميع المعارض السته وان اهالي مدينة شين يانغ الصينية باتوا يعرفون المنتجات الايرانية بما فيها السجاد الآلي و السجاد اليدوي ولوحات السجاد والمجففات الغذائية والزعفران .
واضافت ان ايران والصين هم شركاء تربطهما علاقات تجارية متينة وان الحظر الامريكي المفروض لم يؤثر عليها حيث شهدت الاعوام الاخيرة نموا في التبادلات التجارية بينهما.
يذكر ان معرض الصين – اوراسيا يقام علي ارض بمساحة 70 الف مترمربع ويشمل اربعة اقسام وهي الاستثمارات و المناطق الدولية وهونغ كونغ وماكاو والتجارة والمنتجات.
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ايران تشارك في معرض الصين – اوراسيا

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