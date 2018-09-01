الرئيس روحاني يهنئي نظيريه القرغيزي و الاوزبكي بالعيد الوطني لبلديهما

طهران/1ايلول/سبتمبر/ارنا- بعث رئيس الجمهوريه حسن روحاني ببرقيتي تهنئة منفصلتين الي نظيريه القرغيزي و الاوزبكي هنأهما فيها بمناسبة العيد الوطني لبلديهما.

وهنأ روحاني الرئيس القرغيزي 'جئين بكوف' بمناسبة العيد الوطني في بلاده و اكد ان العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا في شتي المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و ذلك علي اساس الاحترام المتبادل و في ظل الارادة السياسية التي يتمتع بها كبار مسؤولي البلدين.
و فيما اشار الي الاتفاقيات المبرمَة بين ايران و قرغيزيا اعرب عن أمله بان تسهم زيارته لبيشكك التي ستجري بعد اربعة اشهر من الان في توطيد العلاقات الثنائية اكثر فأكثر مؤكدا ان ايران لاتفرض أي قيود علي تعزيز العلاقات مع قرغيزيا في شتي المجالات .
كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة الي نظيره الاوزبكي 'شوكت ميرضيايف' هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني لبلاده و اكد ان السياسة الخارجية التي اعتمدها كلا البلدين و مساعيهما المشتركة ساهما في تعزيز العلاقات الثنائية.
واعرب عن ثقته بان هذه العلاقات تواصل مسارها المتنامي .
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العيد الوطني

اوزبكستان

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الرئيس روحاني يهنئي نظيريه القرغيزي و الاوزبكي بالعيد الوطني لبلديهما

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