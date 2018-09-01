مدير موسسه الضمان الاجتماعي:

هناك مجالات كثيرة للتعاون بين ايران والمانيا

طهران/1 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال المديرالتنفيذي لمؤسسة الضمان الاجتماعي'سيد تقي نور بخش' ان هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأهيل الالمانية و مؤسسة الضمان الاجتماعي الايرانية.

وبين نور بخش علي هامش التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأهيل الالمانية و مؤسسة الضمان الاجتماعي الايرانية انه سيتم التعاون في مجال التأمين علي حوادث العمل و نقل الخبرات فيما يخص حوادث العمل وتأهيل المرضي وكذلك عقد مؤتمرات مشتركة مع المانيا لان الاخيرة لها خبرات موفقة في هذا المجال .
وفيما يخص اهمية المذكرة قال نور بخش ان المانيا ترأس الاتحاد الدولي للضمان الاجتماعي (ايسا) وايران هي احد اعضاء الهيئة الرئاسية فيه لذا فالجانبان لهما مقومات تعاون مشترك كثيرة.
من جانبة قال 'يواخيم بروير' رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأهيل الالمانية ان هذه المذكرة تمثل بداية لتعاون جاد ومفيد في مجال الضمان الاجتماعي مؤكدا علي اهميتها للحيلولة دون وقوع حوادث تؤدي الي اصابات بين العاملين ونقل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

الضمان الاجتماعي

مذكرة تفاهم

ايران والمانيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هناك مجالات كثيرة للتعاون بين ايران والمانيا

معظم المشاهدات

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

عراقجي في تصريح خاص لإرنا:

الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

أحدث الأخبار

إجتماع طهران يعزز التعاطي بين الدول العضوة في منظمة اوآنا

رئيس هيئة إدارة وكالة أنباء ماليزيا (برناما):

إجتماع طهران يعزز التعاطي بين الدول العضوة في منظمة اوآنا

كرة الماء الإيرانية تفوز ببرونزية الألعاب الأسيوية 2018

كرة الماء الإيرانية تفوز ببرونزية الألعاب الأسيوية 2018

ايران تشارك في معرض الصين – اوراسيا

ايران تشارك في معرض الصين – اوراسيا

الرئيس روحاني يهنئي نظيريه القرغيزي و الاوزبكي بالعيد الوطني لبلديهما

الرئيس روحاني يهنئي نظيريه القرغيزي و الاوزبكي بالعيد الوطني لبلديهما

لايمكن لترامب أن يمنع انهيار النظام الأحادي القطب

رئيس جمعية الصداقة بين روسيا والدول العربية:

لايمكن لترامب أن يمنع انهيار النظام الأحادي القطب

موضوعات مرتبط