هناك مجالات كثيرة للتعاون بين ايران والمانيا

وبين نور بخش علي هامش التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأهيل الالمانية و مؤسسة الضمان الاجتماعي الايرانية انه سيتم التعاون في مجال التأمين علي حوادث العمل و نقل الخبرات فيما يخص حوادث العمل وتأهيل المرضي وكذلك عقد مؤتمرات مشتركة مع المانيا لان الاخيرة لها خبرات موفقة في هذا المجال .

وفيما يخص اهمية المذكرة قال نور بخش ان المانيا ترأس الاتحاد الدولي للضمان الاجتماعي (ايسا) وايران هي احد اعضاء الهيئة الرئاسية فيه لذا فالجانبان لهما مقومات تعاون مشترك كثيرة.

من جانبة قال 'يواخيم بروير' رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأهيل الالمانية ان هذه المذكرة تمثل بداية لتعاون جاد ومفيد في مجال الضمان الاجتماعي مؤكدا علي اهميتها للحيلولة دون وقوع حوادث تؤدي الي اصابات بين العاملين ونقل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.

انتهي**م م** 1718

