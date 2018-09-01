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انجاز 70 بالمئة من تصنيع ثاني سفينة افراماكس بناء علي طلب فنزويلا

بوشهر / 1 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار 'العميد عباد الله عبد اللهي' عن انجاز نحو 70 بالمئة من عملية تصنيع ثاني سفينة 'افراماكس'، من اجمالي 4 سفن، تلبية للطلب المقدم من جانب فنزويلا الي ايران.

وفي تصريح له اليوم السبت من ميناء بوشهر (جنوب)، قال العميد عبد اللهي ان عمليات تصنيع السفينتين الاخريين، بنا علي طلب دولة فنزويلا، ستدخل حيّز التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.
واشار الي ان 'شركة صدرا' الايرانية المنصعة لسفن افراماكس بسعة 113 الف طن، اقدمت خلال السنوات الماضية علي صناعة السفينة الاولي من هذا الطراز وقامت بتسليمها الي فنزويلا.
ونوّه قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار، بالطاقات والامكانات المتوفرة لدي شركة صدرا الوطنية في مجال صناعة السفن؛ مبينا ان هذه الشركة وفي اطار التعاون مع وزارتي النفط، والصناعة والمناجم والتجارة، تسلّمت طلبا بشأن انتاج 30 قطعة بحرية خدمية.
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اقتصاد

سفينة افراماكس

فنزويلا

مقر خاتم الانبياء (ص)

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انجاز 70 بالمئة من تصنيع ثاني سفينة افراماكس بناء علي طلب فنزويلا

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