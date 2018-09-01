سانا تشارك باجتماع منظمة وكالات الأنباء في آسيا والهادئ

طهران/ 1 أيلول/ سبتمبر/ ارنا -تستضيف طهران اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة وكالات الأنباء في آسيا والمحيط الهادئ “اوانا” في نسخته الثالثة والاربعين بين الـ2 و الـ4 من أيلول بمشاركة الوكالة العربية السورية للأنباء سانا ممثلة بمديرها العام رئيس التحرير عبد الرحيم أحمد.

ويشارك في الاجتماع الرؤساء والمساعدون وكبار المديرين في وكالات الأنباء الأعضاء في الرابطة وبحضور مديري 18 وكالة أنباء من سورية وروسيا واذربيجان والعراق ولبنان والصين وقطر وتركيا وعمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا وبلغاريا إضافة إلي ايران.
وقال أصلان أصلانوف الرئيس الدوري لمنظمة أوانا في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا إنه سيطرح خلال الاجتماع فكرة تأسيس مكتب أمانة عامة للمنظمة معرباً عن أمله بأن تتمخض عن اجتماع طهران نتائج ايجابية بشأن مستقبل نشاطات المنظمة ومنها تأسيس معاهد عليا تابعة للمنظمة وإقامة دورات تدريبية وإقامة ملتقيات.
من جانبه اعتبر المدير العام لوكالة ارنا سيد ضياء هاشمي أن اجتماع منظمة وكالات انباء اسيا والمحيط الهادئء هو ترسيخ الاتحاد والتعاون الإعلامي في شرق العالم لمواجهة التيارات السلطوية الاعلامية العالمية لافتا إلي التحديات التي خلقتها الأجواء الافتراضية وشبكات التواصل الاجتماعي وإمكانية توظيفها كفرصة لتعزيز الكفاءات وبلوغ الغايات المنشودة شريطة أن يكون ذلك بشكل مدروس.
وقال إن “عرض وجهات النظر وتبادل النقاشات حول الاجواء الافتراضية سيكون ضمن محاور الاجتماع”.
بدوره وصف رئيس وكالة الأنباء الصينية شينخوا ساي مينغ جائو اجتماع أوانا الإعلامي في طهران بأنه خطوة قيمة لتنمية ورفع مستوي التبادل والتعاون والعلاقات الاعلامية بين الدول ذات العضوية في المنظمة لافتا إلي أن الدول الاعضاء في المنظمة قادرة علي مناقشة القضايا وإجراء مباحثات عميقة بشأن التحديات التي تواجهها وكالات الانباء والإعلام مع التركيز علي المبادئء الاخلاقية.
يذكر أن منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ آوانا التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام 1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة وتعد سانا من الأعضاء الفاعلين فيها.
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سانا تشارك باجتماع منظمة وكالات الأنباء في آسيا والهادئ

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