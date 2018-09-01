رئيس اللجنة الثورية العليا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية الانهيار الاقتصادي

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ولفت رئيس اللجنة الثورية في تغريدة له علي 'تويتر' إلي أن المبعوث الأممي إلي اليمن مارتن غريفيث لم يلتزم بما وعد به في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي زادت منذ تعيينه.

وقال الحوثي: 'إن المبعوث الدولي قال إن 'أولوياته التخفيف من الأزمة الاقتصادية'، التي ازدادت منذ تعيينه إلي الآن'.

وأشار إلي أن العدوان السعودي الأمريكي وحلفائه يعمد إلي ادخال مطبوعات نقدية إلي عدن لينهار الريال أثناء زيارة المبعوث الأممي لصنعاء لنقل صورة قاتمة عن الشعب اليمني وعدم رغبته في السلام.

وفي نفس الاطار قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية امس الجمعة، تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عسير وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ ' المسيرة نت' أن وحدة الإسناد المدفعي التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع السمنة وموقع الجمايم في قطاع جيزان محققة إصابات مباشرة.

وفي عسير دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وحققت إصابات دقيقة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت في وقت سابق، تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدة مواقع بقطاع جيزان.

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