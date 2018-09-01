الخضري: قرار واشنطن وقف دعم 'اونروا' تعقيد الحالة الانسانية لأهداف

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 1-9-2018 أن هذا القرار هو استهداف وتعقيد للحالة الإنسانية للوصول لأهداف سياسية، معتبراً أن ذلك 'لن يمر والشعب الفلسطيني حقه بالعودة ثابت تحت أي ظرف من الظروف'.

وأشار إلي أن القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الأوضاع الإنسانية للاجئين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في غزة، حيث يعتمد مليون منهم علي المساعدات الإنسانية المحدودة.

وبين الخضري أن وقف خدمات الوكالة هو مساس حقيقي وخطير بحياة اللاجئين اليومية والعملية والتعليمية والخدمات الصحية والإنسانية.

وشدد علي أن قرار الوقف التام للدعم ومن قبله قرار التقليص يأتي ضمن 'خطة أمريكية واضحة، تتعامل برؤية خطيرة في محاولة الالتفاف علي حقوق اللاجئين وإنهاء قضيتهم'.

وقال ' هذا القرار لا ينفصل عن الخطوات الامريكية والإسرائيلية التي تُنفذ علي الأرض، بدءً بنقل السفارة الأمريكية للقدس، مروراً بعملية بناء وتوسيع الاستيطان في القدس والضفة الغربية، والتضيق علي قطاع غزة'.

ودعا الخضري إلي خطة دبلوماسية فلسطينية لمواجهة تحديات هذا القرار، وإفشال الخطة الأمريكية بتقويض 'اونروا' حيث سيكون في العام القادم تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد التفويض لها لممارسة أعمالها .

وشدد الخضري علي ضرورة العمل الفلسطيني الدؤوب لإفشال الخطوات التي تهدف الي سلب الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، وإقامة ودولة فلسطينية وعاصمتها القدس، والدفع تجاه إنجاز التوحد الفلسطيني.

ودعا الخضري الدول العربية والاسلامية والأجنبية لمضاعفة جهودها وزيادة دعمها المالي للأونروا بما يتيح لها تنفيذ برامجها الانسانية لخدمة ملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.

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