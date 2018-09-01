الصينيون يتابعون تسهيل التجارة مع إيران

طهران/ 1 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال رئيس غرفة التجارة للإيرانيين المقيمين في الصين، إن الصينيين، علي غرار الأعوام السابقة، يتابعون تسهيل التجارة مع إيران، وفي هذا الصدد، احتذت بعض الدول حذو الصين للتواجد في سوق الجمهورية الإسلامية الكبير.

وقال 'حسن توانا' في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم السبت، إن الصين، بصفتها الشريك التجاري الأول للبلاد، لا تزال الي جانب إيران ولا تتبع أي بلد.
و وفقا رجل الاعمال الايراني: اتخذ الصينيون خطوات في السنوات القليلة الماضية لتسهيل التجارة بين رجال الاعمال في البلدين.
وأضاف توانا أن الناشطين الاقتصاديين يرون اليوم، إن الأوروبيين يتبعون النموذج الصيني لتخطي الحظر علي إيران، وفي الواقع تسعي أوروبا إلي تسهيل التجارة مع إيران.
وتحدث عن حضور الصينيين ولمدة عقد في سوق السيارات الإيراني، قائلا إن الصينيين الآن لديهم حصة جيدة في السوق الإيرانية مع توريد منتجات ذات جودة عالية.
وتظهر إحصاءات التجارة الخارجية الإيرانية للأشهر الخمسة الأولي من هذا العام، أن الصين هي المصدر الأول للبضائع إلي إيران بـ4.8 مليار و 838 مليون دولار.
احتفظت الصين بموقعها كأكبر مشتر للسلع الإيرانية، حيث بلغت الواردات في الأشهر الخمسة الأولي من هذا العام 3 مليارات و 744 مليون دولار.
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الصينيون يتابعون تسهيل التجارة مع إيران

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