يجب الاعتماد علي المنتجات المحلية لتقديم الخدمات الصحية

واضاف لاريجاني اليوم السبت في المهرجان الوطني الاول الخاص بالخبرات المستشفوية الناحجة الواردة في شأن ادارة المصادر: ان الظروف التي يعيشها البلد في مواجهة العدو ليست ظروف كلاسيكية بل لها تعقيداتها الخاصة فايران تسعي نحوالتطور العلمي وقلناها مرارا ان الجمهورية الاسلامية لا تسعي للحصول علي السلاح النووي ووضعت جميع منشآتها تحت تصرف الوكاله الدوليه للطاقة الذرية وان قائد الثورة اكد علي ان ايران لن تقدم علي صنع الاسلحة النووية بتاتا.

واشار لاريجاني الي المفاوضات مع الدول 5+ا وقال ان حكومة الرئيس روحاني وفريق العمل المفاوض والسيد ظريف بذلوا الكثير للوصل الي الاتفاق لكن حكام البيت الابيض نقضوا الاتفاق.

واضاف انه عقب الانسحاب الامريكي من الاتفاق اتصل الاوروبيون بنا وطلبوا منا البقاء في الاتفاق والتريث مدة من الزمن كي يتم تهيئة الظروف الملائمة كي لاتضرر ايران وكنا علي شك بأنهم يستطيعون فعل شئ ما ولكن بسبب اتصال ثلاثة من زعماء اوروبا بنا قررنا ان نختبرهم مؤكدا علي ان هدفنا هو عدم تعرض الشعب لضغوطات اقتصادية .

وبين رئيس مجلس الشوري الاسلامي ان قدرات البلاد هي كثيرة لتخطي هذه المرحلة فعلي سبيل المثال فأن 97% من الادوية هي من انتاج محلي ويجب ان يكون كذلك بالنسبة للمستلزمات الطبية الاخري وبالجهد والمثابرة نستطيع تخطي هذه المرحلة وتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين .

انتهي**م م** 1718

