رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

يجب الاعتماد علي المنتجات المحلية لتقديم الخدمات الصحية

طهران/1 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني انه يجب علينا الاهتمام بالمنتجات المحلية في المجالات الطبية لانه من الممكن ان توقف الشركات الاوروبية العمل مع الشركات الايرانية فاذا توصلنا الي نتائج مع الاوروبيين فأن الشركات الاوربية الصغيرة ستتعاون معنا والكبيرة منها كلا.

واضاف لاريجاني اليوم السبت في المهرجان الوطني الاول الخاص بالخبرات المستشفوية الناحجة الواردة في شأن ادارة المصادر: ان الظروف التي يعيشها البلد في مواجهة العدو ليست ظروف كلاسيكية بل لها تعقيداتها الخاصة فايران تسعي نحوالتطور العلمي وقلناها مرارا ان الجمهورية الاسلامية لا تسعي للحصول علي السلاح النووي ووضعت جميع منشآتها تحت تصرف الوكاله الدوليه للطاقة الذرية وان قائد الثورة اكد علي ان ايران لن تقدم علي صنع الاسلحة النووية بتاتا.
واشار لاريجاني الي المفاوضات مع الدول 5+ا وقال ان حكومة الرئيس روحاني وفريق العمل المفاوض والسيد ظريف بذلوا الكثير للوصل الي الاتفاق لكن حكام البيت الابيض نقضوا الاتفاق.
واضاف انه عقب الانسحاب الامريكي من الاتفاق اتصل الاوروبيون بنا وطلبوا منا البقاء في الاتفاق والتريث مدة من الزمن كي يتم تهيئة الظروف الملائمة كي لاتضرر ايران وكنا علي شك بأنهم يستطيعون فعل شئ ما ولكن بسبب اتصال ثلاثة من زعماء اوروبا بنا قررنا ان نختبرهم مؤكدا علي ان هدفنا هو عدم تعرض الشعب لضغوطات اقتصادية .
وبين رئيس مجلس الشوري الاسلامي ان قدرات البلاد هي كثيرة لتخطي هذه المرحلة فعلي سبيل المثال فأن 97% من الادوية هي من انتاج محلي ويجب ان يكون كذلك بالنسبة للمستلزمات الطبية الاخري وبالجهد والمثابرة نستطيع تخطي هذه المرحلة وتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين .
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

الخدمات الصحية

المهرجان الوطني

علي لاريجاني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

يجب الاعتماد علي المنتجات المحلية لتقديم الخدمات الصحية

معظم المشاهدات

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

باكستان: زیارة ظریف مؤشر علي متانة العلاقات بین طهران واسلام آباد

باكستان: زیارة ظریف مؤشر علي متانة العلاقات بین طهران واسلام آباد

الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

عراقجي في تصريح خاص لإرنا:

الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

أحدث الأخبار

أهداف اوآنا إعلامية وهذا يفتح لها المجال للنجاح أكثر من ان يكون لها أهداف سياسية

مديرة الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام:

أهداف اوآنا إعلامية وهذا يفتح لها المجال للنجاح أكثر من ان يكون لها أهداف سياسية

رفع حجم انتاج مركز الرصاص بنسبه اربعة آلاف طن

مساعد وزير الصناعة:

رفع حجم انتاج مركز الرصاص بنسبه اربعة آلاف طن

تدشين خط جوي مباشر بين طهران وقازان

تدشين خط جوي مباشر بين طهران وقازان

جميع انجازات الدفاع الجوي تتحقق في داخل البلاد

قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي:

جميع انجازات الدفاع الجوي تتحقق في داخل البلاد

سانا تشارك باجتماع منظمة وكالات الأنباء في آسيا والهادئ

سانا تشارك باجتماع منظمة وكالات الأنباء في آسيا والهادئ

موضوعات مرتبط