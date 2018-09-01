انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

واشار غلام حسین غیب‌ برور، فی مؤتمر صحفی الیوم السبت، الي مناورات الاقتدار العاشورائی الشاملة لقوات تعبئة (قوات محمد رسول الله 2 )، موضحا ان 38 عاما بعد مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانیة التی شنها النظام العراقی السابق) قد انقضت وان اسبوع الدفاع المقدس سیقام فی الذكري الاربعین لانتصار الثورة الاسلامیة.

وقال ، ان هذه الثورة لم یمض علیها یوما واحدا دون عداء المستكبرین وفی المقابل فقد قیل لا لجمیع خطوط الباطل والصمود علیها.

واضاف، ان من المقرر ان تقوم قوات التعبئة بعمل فرید من نوعه وجدید فی الذكري الاربعین لانتصار الثورة الاسلامیة.

وقال إن الهدف من اجراء هذه المناورات الكبري علي مساحة جغرافیة واسعة للبلاد، زرع الأمل لدي الشعب وبث الیأس فی قلب العدو ومساعدة الأجهزة التی تحتاج إلي المساعدة من قبل قوات التعبئة.

واوضح، ان عملیات قوات التعبئة الكبري بدأت منذ یوم امس وتستمر لغایة یوم 20 ایلول/ سبتمبر كما ان المرحلة الثانیة ستنفذ فی اسبوع الدفاع المقدس.

ونوه الي انه فی مرحلة الدفاع المقدس كانت هناك ذروة فی عملیة ایفاد القوات بمسمي قوات محمد رسول الله لذلك تقرر ان یطلق علي هذه المناورات تسمیة (قوات محمد رسول الله 2).

ولفت الي ایفاد 150 الف شخص الي جمیع ارجاء البلاد فی اطار 7014 مجموعة جهادیة حیث بدأوا نشاطاتهم الجهادیة وقد تطلب القیام بالتنسیق الشامل تمهیدا لایفاد هذه المجموعات والذی تحقق بشكل جید.

واشار الي انه من جهة اخري فان مناورات الف كتیبة من كتائب المقدس بدأت بهدف تعزیز الامن الداخلی فی جمیع ارجاء البلاد والتی تستمر لغایة 20 ایلول/ سبتمبر.

انتهي** 2344

