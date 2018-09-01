زلزال بقوة 4.5 علي مقياس ريختر يضرب مدينة قصرشيرين

واعلن مركز رصد الزلازل التابع لموسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (5:30 تغ) فجر اليوم السبت في عمق 16 كيلومترا.

واعلن حاكم مدينة قصر شيرين 'مراد علي تاتار' انه لم ترد لحد الان اي تقارير حول وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال، واضاف تم ايفاد فرق الاغاثة إلي مكان الحادث لتقديم الخدمات اللازمة.

يذكر انه و بعد الزلزال الذي ضرب العام الماضي مدينة سربل ذهاب بقوة 7.3 علي مقياس ريختر تشهد مختلف مناطق محافظة كرمانشاه هزات ارضية بين الحين و الاخر.

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