400 بالمائة النمو في الإسناد الي مقالات باحثي الطب الايرانيين

وأضاف آخوند زاده في تصريح لمراسل إرنا بأنّ قسما كبيرا من هذا النجاح يعود الي قيام باحثي البلاد بدراسات ذات رؤية مستقبلية وتطبيق برنامج وطني لتوثيق وتسجيل الأمراض في البلد.

وأوضح آخوند زاده بأنّ نتائج القيام بالدراسات ذات الرؤية المستقبلية وتطبيق برنامج وطني لتوثيق وتسجيل الأمراض في البلاد هو الذي ساعد علي تحقيق هذا المنجز وترك انطباعاً وتأثيراً بالغاً في وضع سياسات وخطط لبرامج تحتوي وتعالج الامراض فضلاً عن توقيع بروتوكولات علاجية.

وأشار آخوند زاده الي منجز آخر في الطب في ايران يتمثل في إدخال ايران 8 آلاف مقال طبي في بروتوكول (غايدلاين) العلاجي الذي يُعتبر بحد ذاته مدعاة فخر واعتزاز للبلاد.

كما لفت آخوند زاده الي ارتفاع عدد المختبرات الشاملة الضخمة في البلاد الي 24 مختبراً تم افتتاح 10منها والباقي علي وشك الإفتتاح ما تمخض عنه خفض مستوي النقص الذي كانت تعانيه الجامعات الطبية في هذا الشأن.

انتهي** ع ج** 1718

