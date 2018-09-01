معاون مساعد وزير الصحة الايراني:

400 بالمائة النمو في الإسناد الي مقالات باحثي الطب الايرانيين

طهران1ايلول/سبتمبر/إرنا- قال معاون مساعد وزير الصحة في شؤون الابحاث والتقنيات شاهين آخوندزاده اليوم السبت: إنّ الإسناد الي مقالات باحثي علم الطب الايرانيين حقق نمواً قدره 400 بالمائة خلال عامَي 2017 و2018.

وأضاف آخوند زاده في تصريح لمراسل إرنا بأنّ قسما كبيرا من هذا النجاح يعود الي قيام باحثي البلاد بدراسات ذات رؤية مستقبلية وتطبيق برنامج وطني لتوثيق وتسجيل الأمراض في البلد.
وأوضح آخوند زاده بأنّ نتائج القيام بالدراسات ذات الرؤية المستقبلية وتطبيق برنامج وطني لتوثيق وتسجيل الأمراض في البلاد هو الذي ساعد علي تحقيق هذا المنجز وترك انطباعاً وتأثيراً بالغاً في وضع سياسات وخطط لبرامج تحتوي وتعالج الامراض فضلاً عن توقيع بروتوكولات علاجية.
وأشار آخوند زاده الي منجز آخر في الطب في ايران يتمثل في إدخال ايران 8 آلاف مقال طبي في بروتوكول (غايدلاين) العلاجي الذي يُعتبر بحد ذاته مدعاة فخر واعتزاز للبلاد.
كما لفت آخوند زاده الي ارتفاع عدد المختبرات الشاملة الضخمة في البلاد الي 24 مختبراً تم افتتاح 10منها والباقي علي وشك الإفتتاح ما تمخض عنه خفض مستوي النقص الذي كانت تعانيه الجامعات الطبية في هذا الشأن.
انتهي** ع ج** 1718



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علمي آموزشي

آخند زاده

وزارة الصحة

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400 بالمائة النمو في الإسناد الي مقالات باحثي الطب الايرانيين

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