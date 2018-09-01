رئيس وكالة شينخهوا: إجتماع «أوانا» فرصة قيمة لتنمية العلاقات الإعلامية

وأضاف جائو في تصريح لمراسل وكالة إرنا اليوم السبت، بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ المعروفة بمنظمة (اوآنا) بدأت نشاطها قبل 57 سنة وكانت فرصة وما زالت فرصة للتبادل والتعاون بين الجهات المختصة والدول.

وأعرب جائوعن إرتياحه لإقامة الإجتماع الثالث والاربعين للجنة التنفيذية التابعة لمنظمة ' أوانا ' في سبتمبر 2018 باستضافة وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا) معلناً مشاركة وكالة أنباء الصين في الإجتماع.

ورأي هذا المسؤول الصيني أنّ الدول ذات العضوية في منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' أوانا ' قادرة علي أن تقوم بمناقشة القضايا وإجراء مباحثات عميقة بشأن التحديات التي تواجهها وكالات الانباء والإعلام مع التركيز علي المبادئ الاخلاقية وعدم الانحياز لصالح جهة ما.

يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' أوانا 'التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو في اللجنة التنفيذية ل' أوانا '.

وتستضيف طهران التي تُعتبَر إحدي الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقليمية، إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ في 3 سبتمبر 2018.

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