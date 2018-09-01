الصحة الروسية: 18 مصابا نتيجة احتراق الطائرة في سوتشي

طهران/ 1 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن عدد الإصابات في حريق الطائرة بوينغ 737 بعد الهبوط في سوتشي، قد ارتفع إلي 18 شخص.

وجاء في البيان: 'بخصوص حادث الطائرة في مطار مدينة سوتشي، نعلن أنه حتي الآن، أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، ثلاثة منهم أطفال. وليس هناك قتلي'.
وكان المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في إقليم كراسنودار، أعلن أن ركاب وأفراد طاقم الطائرة، تم إجلاءهم إلي مسافة آمنة.
وجاء في البيان: 'كان علي متن الطائرة 166 راكبا وأفراد الطاقم. ونفذت عمليات الإجلاء. وقد توجه إلي المكان جميع خدمات الطوارئ. وشاركت في إخماد النار خمس آليات.
وقد أعلنت شركة الطيران 'أوتاير'، في وقت لاحق، أنه كان علي متن الطائرة بوينغ 737، التي اشتعلت فيها النيران بعد الهبوط في سوتشي، 164 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وليس هناك ضحايا.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

روسيا

حادث طائرة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الصحة الروسية: 18 مصابا نتيجة احتراق الطائرة في سوتشي

معظم المشاهدات

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

عراقجي في تصريح خاص لإرنا:

الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

باكستان: زیارة ظریف مؤشر علي متانة العلاقات بین طهران واسلام آباد

باكستان: زیارة ظریف مؤشر علي متانة العلاقات بین طهران واسلام آباد

ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع باكستان لمكافحة الارهاب

ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع باكستان لمكافحة الارهاب

أحدث الأخبار

400 بالمائة النمو في الإسناد الي مقالات باحثي الطب الايرانيين

معاون مساعد وزير الصحة الايراني:

400 بالمائة النمو في الإسناد الي مقالات باحثي الطب الايرانيين

رئيس وكالة شينخهوا: إجتماع «أوانا» فرصة قيمة لتنمية العلاقات الإعلامية

رئيس وكالة شينخهوا: إجتماع «أوانا» فرصة قيمة لتنمية العلاقات الإعلامية

الرئيس روحاني يهنئ رئيس الوزراء الماليزي باليوم الوطني لبلاده

الرئيس روحاني يهنئ رئيس الوزراء الماليزي باليوم الوطني لبلاده

الصحة الروسية: 18 مصابا نتيجة احتراق الطائرة في سوتشي

الصحة الروسية: 18 مصابا نتيجة احتراق الطائرة في سوتشي

مدير عام ارنا: دور الدبلوماسية الاعلامية في تعزيز التعايش السلمي يفوق العلاقات واللقاءات الرسمية

علي اعتاب إجتماع «اوآنا»

مدير عام ارنا: دور الدبلوماسية الاعلامية في تعزيز التعايش السلمي يفوق العلاقات واللقاءات الرسمية

موضوعات مرتبط