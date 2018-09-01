من الضروري تأسيس مكتب للأمانة العامة لمنظمة ' أوانا'

كما عبّر أصلان اوف في تصريح لمراسل وكالة إرنا عن أمله بأن تتمخض نتائج ايجابية عن إجتماع طهران بشأن مستقبل نشاطات المنظمة ومنها تأسيس معاهد عليا تابعة للمنظمة وإقامة دورات تدريبية وإقامة ملتقيات مؤكداً علي توفير الفرصة للجميع.

وانتقد اصلان اوف الانتشار الهائل للأخبار المزيفة والمفتعلة في العالم ما يتطلب وجود وكالات أنباء تبث الحقائق كما هي وتستقطب ثقة الناس.

ورأي أصلان اوف موقع اوآنا الالكتروني موقعاً ومرجعاً مناسباً وملائماً يوفّر الفرصة للدول العضوة وشعوبها لكي تتعرف علي أخبار بعضها البعض في شتي المجالات مؤكداً علي ضرورة مساعدة باقي الدول في توفير فرصة توظيف هذا الموقع لبلوغ هذه الغاية.

وأشاد رئيس منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ ' أوانا ' من جمهورية آذربيجان بالعلاقات المتقاربة والناشطة بين وكالة أنباء ايران وآذربيجان ولافتاً الي تقديم أخبار منظمة اوآنا علي شاشات شبكات التواصل الإجتماعي كالفيس بوك والتويتر.

يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ(أوانا) التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية ل«اوآنا».

وتستضيف طهران التي تُعتبَر إحدي الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقليمية، إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ في 3 سبتمبر 2018.

انتهي** ع ج**2344

