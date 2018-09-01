جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

طهران / 1 ايلول / سبتمبر /ارنا-
تبدا اليوم السبت في طهران جولة جديدة من المحادثات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبريطانيا بزيارة مساعد الخارجية البريطانية لشؤون غرب اسيا وشمال افريقيا اليستر برت.

وافادت الخارجية الايرانية في تقرير لها بان التعاون الاقتصادي الثنائي اثر خروج اميركا من الاتفاق النووي وكيفية توفير الاليات المادلية والنقدية بين البلدين رغم الحظر الاميركي احادي الجانب، يشكلان المحور الرئيس لهذه المحادثات.
وفي هذه المحادثات التي سيتراس الجانب الايراني فيها مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، سيبحث الطرفان حول احدث تطورات المنطقة.
وتعد هذه اول زيارة يقوم بها مساعد الخارجية البريطانية الي طهران بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي.
وعلي اعتاب هذه الجولة من المحادثات قال اليستر برت في بيان انه ما دامت ايران ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي فاننا سنلتزم ايضا لاننا نري بانه افضل سبيل لضمان مستقبل الامن والاستقرار في المنطقة.
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جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

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