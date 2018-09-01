هزة ارضية بقوة 4.9 ريختر تضرب غرب ايران

ووقعت الهزة الارضية عند الساعة الواحدة و 35 دقيقة و 42 ثانية من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (التاسعة و 3 دقائق و 42 ثانية مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).

وكان موقع الهزة الارضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.61 والطول الشرقي 46.12 درجة وفي عمق 5 كم من سطح الارض.

وقبل نحو اسبوع ضربت ضواحي هذه المدينة هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر ادت الي مصرع 3 اشخاص واصابة نحو 300 شخص اخر.

يذكر ان زلزالا بقوة 7.3 ريختر ضرب يوم 12 تشرين الثاني عام من العام الماضي ضواحي مدينة ازكلة غرب كرمانشاه ما ادي الي مصرع نحو 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

وادي الزلزال ايضا الي تدمير نحو 90 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه.

انتهي ** 2342

