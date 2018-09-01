ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

طهران / 1 ایلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی فالح الفیاض من قبل رئیس الوزراء حیدر العبادی قضیة داخلیة للعراق لا تتدخل فیها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وقال قاسمی فی تصریح له بشان القرار الذی اصدره رئیس الوزراء العراقی حیدر العبادی باعفاء فالح الفیاض من مهامه كمستشار للامن الوطنی العراقی ورئاسة هیئة الحشد الشعبی: ان هذه القضیة قضیة داخلیة للعراق ونحن لا نتدخل فیها.
واكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، ان ما یحظي بالاولویة بالنسبة لنا اكثر من ای شیء آخر هو وجود عراق آمن ومتحد ومتقدم.
وقد اصدر رئیس الوزراء العراقی حیدر العبادی، الخمیس، امرا دیوانیا باعفاء فالح الفیاض من مهامه مستشار للامن الوطنی ورئاسة هیئة الحشد الشعبی وجهاز الامن الوطنی.
وجاء فی الامر الدیوانی المرقم 286، انه 'بالنظر لانخراط فالح فیصل فهد الفیاض بمزاولة العمل السیاسی والحزبی ورغبته فی التصدی للشؤون السیاسیة، وهذا ما یتعارض مع المهام الامنیة الحساسة التی یتولاها واستنادا الی الدستور فی حیادیة الاجهزة الامنیة والاستخباریة وقانون هیئة الحشد الشعبی والانظمة والتعلیمات الواردة بهذا الخصوص وتوجیهاتنا التی تمنع استغلال المناصب الامنیة الحساسة فی نشاطات حزبیة، واستنادا الی الصلاحیات المخولة لنا قررنا اعفاء الفیاض من مهامه كمستشار للامن الوطنی ورئاسة هیئة الحشد الشعبی وجهاز الامن الوطنی'.
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ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

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