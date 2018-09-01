السفير الايراني في لندن:

ايران تسعي لارساء العلاقات الودية مع سائر الدول

لندن / 1 ايلول /سبتمبر /ارنا-
اكد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد علي مبادئ السياسة الخارجية الايرانية المبنية علي رفض هيمنة الغرب والشرق علي البلاد، معلنا بان ايران تسعي من اجل ارساء العلاقات الودية مع سائر الدول علي اساس الاحترام المتبادل ما عدا الكيان الصهيوني.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له في صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي 'اينستغرام' الجمعة، ان الحكومة الثانية عشرة (الحالية) تؤمن بالمضي بالسياسة الخارجية الي الامام باقل كلفة ممكنة وتنظيم علاقاتها مع دول العالم علي هذا الاساس.
واضاف، ان السياسة الخارجية الايرانية ملتزمة بمبدا رفض الهيمنة وكذلك تحسين العلاقات مع الدول الخاري خاصة الجارة منها.
واشار الي التهديد الذي اطلقه رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني اول امس بالهجوم النووي علي ايران واعتبر تهديده لايران بانه ياتي للخروج من الضغط الداخلي، واضاف، ان مشكلة الكيان الصهيوني هي فلسطين التي يحتلها ويرتكب المجازر ضد شعبها ومن ثم يقول بان لنا اكبر ديمقراطية في الشرق الاوسط وللتغطية علي كل هذا الظلم والعدوان يقوم بتهديد ايران بصورة ممنهجة.
واشار الي محاولات اميركا وحلفائها لزعزعة ثقة الشعب الايراني بالحكومة واضاف، ان اطلاق الحرب الاقتصادية الشاملة ضد ايران من قبل اميركا ليس تحليلا بل هو موقف رسمي لها.
يتبع ** 2342



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السفير الايراني في لندن

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ايران تسعي لارساء العلاقات الودية مع سائر الدول

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