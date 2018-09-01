وزير خارجية باكستان يؤكد اهمية تنفيذ الاتفاق النووي

اسلام اباد / 1 ايلول /سبتمبر /ارنا-
اعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي دعمه للاتفاق النووي، واكد اهمية تنفيذه، داعيا القوي العالمية للالتزام بنص هذا الاتفاق الدولي.

وبعد لقائه نظيره الايراني محمد جواد ظريف، في اسلام آباد الجمعة، اصدر وزير الخارجية الباكستاني بيانا اشار فيه الي التقرير الاخير الصادرعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اكد التزام ايران التام بنص الاتفاق النووي وقال، ان باكستان تقف في هذه المرحلة الصعبة الي جانب الحكومة والشعب الايراني.
واعلن قريشي استعداد الحكومة الجديدة في باكستان لتبيين الطاقات الجديدة في العلاقات بين البلدين في سياق تطوير العلاقات الثنائية.
واضاف البيان، ان الطرفين توصلا الي اتفاق خلال اللقاء لاجراء محادثات اقتصادية وسياسية في سياق تطوير العلاقات بينهما.
وتابع البيان انه تم خلال اللقاء البحث في تطورات افغانستان والعالم الاسلامي.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد قام بزيارة الي باكستان استغرقت يومين، اجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.
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وزير خارجية باكستان يؤكد اهمية تنفيذ الاتفاق النووي

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