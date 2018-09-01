ایران وارمینیا تؤكدان علي تطویر التعاون البرلمانی

وخلال اللقاء الذی جري الجمعة فی یریفان قال سبحانی فر، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علي استعداد لتطویر التعاون مع ارمینیا خاصة فی مجال الطاقة.

كما اعلن استعداد ایران للبحث فی موضوع ترانزیت الغاز عبر ارمینیا الي سائر الدول واضاف، ان هذا الموضوع یمكن ان یدرج فی مباحثات المسؤولین فی القریب العاجل.

واضاف، ان شركة 'صانیر' (الایرانیة) بذلت اقصي جهودها لتنفیذ الخط الثالث لنقل الكهرباء بین البلدین وتدعو الجانب الارمینی لتسهیل الامور والمساعدة فی الاسراع بتنفیذ هذا المشروع.

كما اعرب عن استعداد ایران لتاسیس محاطات الطاقة الكهرومائیة والكهروریحیة والكهروشمسیة فی ارمینیا وقال، ان الجانب الایرانی یتابع الاجراءات التمهیدیة لانشاء محطة مغری الكهرومائیة من قبل البلدین.

واكد سبحانی فر علي الاستفادة من فرص منطقة مغری ودور برلمانی البلدین فی تشجیع الاستثمارات فی المنطقة والمصادقة علي قوانین وقرارات فی مجال تسهیل الاستثمارات.

وصرح بان القطاع الخاص فی البلدین یمكنه اداء دور فاعل فی تنفیذ مثل هذه المشاریع بین البلدین خاصة فی مجال احداث ممر 'الشمال –جنوب'.

من جانبه اشار رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة الارمینیة الایرانیة خلال اللقاء الي المستوي الراقی للعلاقات بین البلدین وتبادل زیارات الوفود البرلمانیة وقال، ان مجموعة الصداقة البرلمانیة الارمینیة الایرانیة تعد من اكبر مجموعات الصداقة فی البرلمان الارمینی مما یؤشر الي رغبة الشعب الارمینی بتطویر العلاقات مع ایران.

ودعا باغداسارسان للمزید من تطویر العلاقات بین البلدین ودراسة زیادة صادرات الغاز الایرانی الي ارمینیا من ملیون الي ملیونی متر مكعب یومیا.

انتهي ** 2342

