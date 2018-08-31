اصابة عشرات الفلسطيين بجراح بينهم مسعفة وطفل

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في احصائية اولية عن 120 اصابة منها 38 تم تحويلها للمشافي من بين الاصابات اصابتين خطيرتين احداها لمسعفة والاخري لطفل 10 سنوات.

وقال مراسل ارنا ان جيش الاحتلال اطلق النار علي مئات المتظاهرين شرق مخيم البريج ما ادي لاصابة سبعة منهم بينهم طفل وصفت جراحه ببالغة الخطورة.

كما اصيب عدد اخر من الفلسطينيين شرق مدينة غزة وشرق جباليا وخانيونس فيما اشعل المتظاهرون اطارات السيارات قرب الحدود.

ونجح شبان الانتفاضة في اسقاط طائرة صهيونية صغيرة كانت تلقي قنابل الغاز السام عليهم في رفح جنوب قطاع غزة.

واقام الفلسطينيون خياما علي بعد سبعين مترا فقط من السياج الامني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فيما تمكن الشبان من انتزاع السياج الامني شرق جباليا شمال قطاع غزة فيما اطلق عدد من الشبان بالونات حارقة علي طول الحدود.

ووصل عشرات الالاف من الفلسطينين الي مخيمات العودة الخمسة في جمعة مسيراتنا مستمرة تلبية لدعوة من الهئية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثالثة والعشرين لانطلاق المسيرات.

من جهته قال خليل الحية القيادي في حركة حماس ان المسيرات ستبقي مستمرة علي أرض فلسطين كشكل من اشكال المقاومة المشروعة.

وأوضح الحية خلال مشاركته في المسيرات شرق غزة ان مسيرات العودة لا زالت مستمرة وهذا دليل واضح علي قوة وارادة جماهير الشعب الفلسطيني.

واكد الحية ان مسيرات العودة لن تتوقف حتي تحقق كامل اهدافها مؤكدا ان حوارات كسر الحصار قطعت شوطا مهما.

انتهي**2054**س.ر

