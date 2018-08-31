ظريف: ايران وباكستان تتعاونان لارساء اسس الامن الاقليمي

اسلام آباد/ 31 آب/ اغسطس- قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ان طهران واسلام عازمتان علي تعزيز التعاون الثنائي لما يساهم في ارساء اسس الامن والاستقرار الاقليميين.

وتطرق الوزير ظريف بعد لقائه نظيره الباكستاني في حديث لمراسل ارنا ، تطرق الي العلاقات الوثيقة بين ايران وباكستان وقال ان هذه العلاقات تضرب جذورها في التاريخ.
وحول لقاءاته مع المسؤولين الباكستانيين قال 'اجريت مباحثات جيدة وبناءة جدا مع وزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس المجلس الوطني في باكستان'.
واعرب عن ارتياحه لتطوير العلاقات علي الصعيدين الاقليمي والدولي مع باكستان باعتبارها دولة جارة مسلمة تحظي باهمية بالغة في المنطقة.
وغادر وزير الخارجية عصر اليوم اسلام اباد عائدا الي طهران بعد زيارة استغرقت يومين.
انتهي**س.ر



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ظريف: ايران وباكستان تتعاونان لارساء اسس الامن الاقليمي

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