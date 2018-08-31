عمران خان: نرحب بفرص توثيق العلاقات مع ايران

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني لدي استقباله وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور باكستان، وصف ايران بانها مهد الحضارات في الشرق وقال ان توثيق العلاقات الشاملة معها يحظي باهمية بالغة لاسلام اباد.

من جانبه اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف علي تعاون البلدين الجارين في التصدي للاسلاموفوبيا.

وشدد علي تعزيز العلاقات الثنائية وقال 'لابد ان نغتنم الفرص المتوفرة لتوثيق العلاقات في كافة المجالات'.

واوضح ان البلدين يتمتعان بطاقات عديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية وقال ان الشعبين يحرصان علي استخدام هذه الطاقات والعمل علي تطوير التعاون التجاري والاقتصادي اكثر فاكثر.

ومن المقرر ان يلتقي الوزير ظريف خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين كبار المسؤولين الباكستانيين .

انتهي**س.ر

