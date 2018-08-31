الرئيس اللبناني: للفصل بين عودة النازحين والحل السياسي للأزمة السورية

بيروت/31 آب/اغسطس/ارنا-عبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “عن قلق لبنان من اي ربط بين عودة النازحين وبين الحل السياسي للازمة السورية”، داعيا “الي الفصل كليا بين الامرين”.

وجدد عون “التأكيد علي ان لبنان ايد المبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين، وهو يتابع مع المعنيين بها درس التفاصيل العملية التي تحقق العودة الامنة لانه باستثناء الاوضاع الامنية التي تمس حياة النازحين، فانه لا يجوز ان يكون هناك اي عائق امام رجوعهم الي بلادهم ليعودوا تدريجا الي حياتهم الطبيعية ويساهموا في اعادة اعمار بلدهم”.
وطالب عون رئيس مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، “بأن تضطلع المفوضية بدور اكبر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان الي بلادهم، خصوصا الي المناطق السورية التي باتت مستقرة حسب تأكيدات جميع المعنيين بالوضع في سوريا، ومنهم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التي اظهر مسح اجرته ان هناك 735.500 سوريا في لبنان كانوا نزحوا من مناطق سورية باتت آمنة، بينهم 414250 في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري النظامي، و 102750 في مناطق تحت اشراف التحالف الدولي والقوي الكردية، و 218500 في مناطق فيها وجود تركي”.
واشار عون “الي ان لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك”، متمنيا “علي المنظمات الدولية ان تقدم المساعدات للعائدين في بلداتهم وقراهم، او الاماكن الامنة داخل سوريا التي سيحلون فيها”.
وفيما نفي رئيس الجمهورية “ان تكون السلطات اللبنانية المعنية مارست اي ضغوط لاعادة مجموعات النازحين”، اشار الي “ان هذه العودة كانت بملء اراداتهم الي المناطق الامنة في سوريا”.
غراندي
وكان غراندي اطلع الرئيس عون، في حضور ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار والوفد المرافق، علي نتائج زيارته الي سوريا والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين والتي تناولت الاوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين اضطروا الي الانتقال من اماكن سكنهم الاصلية الي مناطق اكثر أمانا.
وعرض المسؤول الدولي لعمل المفوضية في لبنان، معبرا عن تفهمه لموقف رئيس الجمهورية، من موضوع العودة الامنة للنازحين السوريين، شارحا موقف المفوضية من هذه العودة.
*الوكالة الوطنية للاعلام
انتهي**2054**س.ر



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الرئيس اللبناني: للفصل بين عودة النازحين والحل السياسي للأزمة السورية

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