دعموش: التهديد الاميركي الغربي بضرب سوريا محاولة لحماية الجماعات الإرهابية في إدلب

واعتبر ان 'انجاز تحرير ادلب من الجماعات الارهابية، اذا حصل بالشكل المطلوب، سيعني فشلا مدويا للتحالف الغربي عموما وللاميركي وحلفائه خصوصا، لانهم سيخسرون ورقة اساسية في التفاوض السياسي وفي فرض الشروط، وسيقطع الطريق علي هؤلاء لتحقيق اهدافهم في سوريا، وسيجعل الوجود الاميركي مكشوفا بالكامل كوجود محتل في سوريا'.

وتطرق الي الذكري الأربعين لإخفاء الامام السيد موسي الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين في ليبيا، فشدد علي ان 'الامام الصدر لم يكن مؤسسا للمقاومة فقط، بل كان مؤسسا للكثير من المشاريع والمؤسسات والانجازات علي المستويين الاسلامي والوطني. فهو الذي أسس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلي وجعل للطائفة الشيعية في لبنان مؤسسة رسمية تمثلها وتنظم شؤونها كبقية الطوائف الأخري، وهو الذي أسس حركة المحرومين، وعمل علي تأسيس العديد من المشاريع التربوية والصحية والإجتماعية والدينية في لبنان، وهو صاحب رؤية سياسية واضحة ومشروع سياسي كامل'.

ولفت دعموش الي ان 'الإمام الصدر عندما أسس لفكر المقاومة ومنطقها وخيارها لم يكن الجنوب محتلا، حتي مزارع شبعا لم تكن تحت الاحتلال، وإنما تحدث عن المقاومة لتحرير فلسطين ولاستعادة القدس. وعندما دعا اللبنانيين إلي حمل السلاح ودعا الدولة الي تسليح الجنوبيين، لم يكن أي شبر من أرض لبنان تحت الاحتلال، وانما كان يدعو الدولة إلي تسليح الجنوبيين من أجل الدفاع عن أرضهم وعن بلدهم لأنه كان يدرك حجم الأطماع الإسرائيلية في لبنان'.

وقال: 'من الإمام الصدر تعلمنا المقاومة وتعلمنا أن أرضنا المحتلة لا يمكن استعادتها بالوسائل السلمية، وانما بالجهاد والشهادة والدماء والتضحيات والاستشهاديين، ولو لم تكن هناك مقاومة ولم يكن هناك قتال وجهاد وتضحيات وشهداء واستشهاديين لكان الجنوب اليوم ما زال تحت الاحتلال، ولكان عبارة عن مستعمرات اسرائيلية'.

وأضاف: 'المقاومة التي أسس لها السيد موسي الصدر وأكمل دربها الشهيد السيد عباس والشيخ راغب وكل الشهداء والمجاهدين وحزب الله وحركة أمل، هي التي فرضت علي الصهاينة الخروج من أرضنا من دون قيد او شرط، مهزومين أذلاء في العام الفين، وهي التي أخرجت الي جانب الجيش اللبناني ودعم الشعب اللبناني الجماعات الارهابية من الجرود وصنعت التحرير الثاني. وكما كان الامام الصدر نموذجا صادقا في الدفاع عن الوطن وتحقيق الاستقرار فيه، كان نموذجا رائدا في السعي لبناء دولة قوية يحكمها القانون، ونموذجا يحتذي في مكافحة الفساد وتوفير الخدمات للناس ورفع الحرمان عن المواطنين، ونحن علي نهجه سنمضي في المقاومة لحماية لبنان، ولن نتخلي عن فلسطين والقدس، ولن نألو جهدا علي المستوي الداخلي في السعي لبناء دولة قوية وعادلة وفي مكافحة الفساد وضبط الهدر وتحقيق الإنماء المتوازن وايلاء المناطق المحرومة الأولوية في الخدمات وتوفير فرص العمل، وكل هذه الأمور قابلة للتحقق اذا كانت هناك إرادة وطنية جامعة وحكومة فاعلة يتعاون من خلالها الجميع علي النهوض بالوطن'.

وأكد ان 'التلكؤ في تشكيل الحكومة يضر بلبنان واللبنانيين، ويهدر الكثير من الفرص، ويستنزف البلد، ويشكل ازمة حقيقية علي الملفين الاقتصادي والاجتماعي، ويضع التأليف أمام تعقيدات جديدة نحن في غني عنها'.

انتهي**2054**س.ر

