السفير الايراني لدي البوسنة والهرسك يؤكد ضرورة تنمية العلاقات الثنائية

ورحّب حيدري بتنمية العلاقات بين ايران والبوسنة والهرسك سياسياً وثقافياً واجتماعياً وإعلامياً معتبراً تطوير الدبلوماسية العامة من اولويات السفارة الايرانية في هذا البلد.

كما أعلن السفير الايراني استعداد بلاده للتعاون مع البوسنة والهرسك في الحقل الاعلامي.

وباركت السيدة سليم بكوويتش بزيارة السفير الايراني لصحيفة اسلوبوجينة إحدي أهم وأقدم الصحف في هذا البلد مشيدة بالقواسم الثقافية والاواصر بين الشعبين والتعاون البناء بين الحكومتين.

ويعود عمر صحيفة اسلوبوجينة في البوسنة والهرسك الي سبعين سنة وهي من أقدم الصحف الاوروبية ذات التأثير علي الرأي العام في البوسنة والهرسك.

انتهي** ع ج**س.ر

