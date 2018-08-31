إقامة الإجتماع الثالث والأربعین للجنة التنفیذیة التابعة لمنظمة اوآنا فی طهران

وستشارك فی الإجتماع 19وكالة أنباء من روسیا وجمهوریة آذربیجان والصین وقطر وتركیا وسلطنة عمان ومنغولیا وكوریا الجنوبیة وكازاخستان والیابان وباكستان وفیتنام واندونیسیا ومالیزیا والعراق وسوریا ولبنان وبلغاریا الي جانب وكالتی «مهر» و وكالة «إرنا» الایرانیتین.

وتُعتبر بعض هذه الدول، عضوة فی اللجنة التنفیذیة لمنظمة اوآنا وبعضها تحمل صفة عضو مراقب وبعضها تحلّ ضیفاً علی المنظمة.

وقد تم تأسیس منظة وكالات أنباء آسیا واوقیانوسیا عام 1961 بهدف تسهیل تبادل المعلومات بین دول المنطقة بدعم من منظمة الیونسكو وتتمتع حالیاً بعضویة 44 وكالة أنباء من 35 دولة تقع فی قارتی آسیا واوقیانوسیا.

وتولت وكالة إنباء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة رئاسة هذه المنظمة لثلاث سنوات (1997 حتی 2000) ثم أصبحت عام 2016 نائبة لرئیس المنظمة وحالیاً تتمتع بعضویة اللجنة التنفیذیة فیها.

واقیم آخر إجتماع لهذه المنظمة فی باكو عام 2016 انتقلت خلالها رئاسة المنظمة من روسیا الی جمهوریة آذربیجان.

وستتولی كوریا الجنوبیة رئاسة المنظمة لاحقاً.

وتضم اللجنة التنفیذیة لمنظمة اوآنا 13 عضواً تنفیذیاً وتتكون حالیاً الهیئة الرئاسیة لها من خمس وكالات أنباء وهی:

وكالة أنباء آذرتاج من جمهوریة آذربیجان و وكالة ایتارتاس الروسیة و وكالة شینخوا الصینیة و وكالة یونهاب الكوریة الجنوبیة وكالة الأناضول التركیة.

وتتكون اللجنة التنفیذیة لمنظمة اوآنا من دول منها وكالة أنباء إرنا من ایران و وكالة أنباء ای ای بی من استرالیا و وكالة أنباء برناما من مالیزیا و وكالة أنباء بی تی ای من الهند و وكالة أنباء كیودو من الیابان ووكالة أنباء ان ان ای من لبنان و وكالة بی ان ان من البحرین و وكالة وی ان ای من فیتنام.

انتهی** ع ج**س.ر

