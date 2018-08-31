ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع باكستان لمكافحة الارهاب

اسلام اباد/31آب/اغسطس/إرنا – أكّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة خلال إجتماعه بقائد الجيش الباكستاني «قمر جاويد باجوا» علي ضرورة تطوير التعاون الحدودي بين البلدين معلناً استعداد ايران للتعاون مع هذا البلد الجار لمكافحة الارهاب.

وخلال اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها ظريف الي اسلام آباد حضر وزير الخارجية الايراني مقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي والتقي بقمر جاويد قائد الجيش الباكستاني حيث تبادل الطرفان الحديث حول سبل تنمية التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وأعرب ظريف عن إرتياحه خلال اللقاء لما شهدته علاقات البلدين من تطور خلال السنة الأخيرة مبشراً بتزايد نسبة هذا التعاون نظراً الي الأهداف والمصالح والهواجس المشتركة الحدودية بين ايران وباكستان.
وأشاد ظريف خلال اللقاء بالمنجزات الباكستانية في مكافحتها للارهاب معتبراً هذا المكافحة للتطرف والإرهاب هاجساً مشتركاً يشترك فيه البلدان.
وقال ظريف: إنّ ظاهرة الارهاب أخذت طابعاً اقليمياً وعالمياً معلناً استعداد ايران للتعاون مع اسلام آباد في مكافحة هذا الشر.
يُذكر بأنّ ايران وباكستان تربطهما حدود بطول الف كيلومتر تتواجد فيها جماعات شريرة وجماعات ارهابية تكافحها ايران وباكستان بقوة.
وتاتي هذه الزيارة في مستهل تشكيل حكومة عمران خان الجديدة وهي اولي زيارة لدبلوماسي ايراني رفيع المستوي الي باكستان بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
ويري المراقبون ان هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وسيتمخض عنها إتحاد ثنائي لمواجهة التحديات علي الصعيدين الاقليمي والدولي.
وسيقوم ظريف خلال زيارته بإجراء مباحثات مع أعضاء الحكومة الجديدة بهدف تنمية التعاون بين الجانبين وسيلتقي رئيس الوزراء عمران خان.
وستتضمن الزيارة لقاءات بين ظريف و رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ وقائد الجيش ووزير الاقتصاد وهي الزيارة السابعة التي يقوم بها محمد جواد ظريف لباكستان منذ توليه منصب وزير الخارجية في ايران تم آخرها في مارس 2018.
انتهي** ع ج**س.ر



برچسب ها

سياسي

ظريف

اسلام اباد

قمر جاويد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع باكستان لمكافحة الارهاب

معظم المشاهدات

مزاعم تسلیح ایران للعراقیین لمحاربة الامیركیین مثیرة للسخریة

دبلوماسی ایرانی:

مزاعم تسلیح ایران للعراقیین لمحاربة الامیركیین مثیرة للسخریة

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

مساعد الرئیس الایرانی: تخصیص ملیار دولار لتوفیر فرص العمل فی البلاد

مساعد الرئیس الایرانی: تخصیص ملیار دولار لتوفیر فرص العمل فی البلاد

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

أحدث الأخبار

إجتماع قمة ثلاثي سيقام الجمعة القادم في طهران

المتحدث باسم الرئيس الروسي من قصر الكرملين:

إجتماع قمة ثلاثي سيقام الجمعة القادم في طهران

ايران رافعةٌ راية مكافحة الارهاب

نائب مقر الدفاع الجوي للجيش الايراني:

ايران رافعةٌ راية مكافحة الارهاب

ظريف: ايران فاعل مؤثر في المنطقة

ظريف: ايران فاعل مؤثر في المنطقة

ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع باكستان لمكافحة الارهاب

ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع باكستان لمكافحة الارهاب

رفع مستوي التعاون بين ايران وبيلاروسيا في الرياضة والسياحة

رفع مستوي التعاون بين ايران وبيلاروسيا في الرياضة والسياحة

موضوعات مرتبط