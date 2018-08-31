رفع مستوي التعاون بين ايران وبيلاروسيا في الرياضة والسياحة

موسكو/31آب/اغسطس/إرنا – التقي السفير الايراني لدي بيلاروسيا مصطفي اُوَيسي بوزير الرياضة والسياحة البيلاروسي «سرجئي كوالشوك» اليوم الجمعة حيث أكّد الجانبان خلال الإجتماع علي تنمية العلاقات بين طهران ومينسك في المجالين الرياضي والسياحي.

وناقش الجانبان الامكانيات الرياضية والسياحية المتوفرة والمتاحة في ايران مؤكدين علي تطوير التعاون في هذين المجالين.
ولفت اُويسي الي التاريخ والحضارة الايرانية الاسلامية وقال إنّ ايران تتمتع بمعالم سياحية ثقافية وفنية واسلامية متنوعة ومتعددة مؤكداً علي إمكانية قيام البلدين بطفرة سياحية رياضية عبر جهود ثنائية.
فيما أشاد«سرجئي كوالشوك» وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي بالعلاقات الطيبة الثنائية والمتعددة الجوانب واصفاً التعاون السياحي الرياضي بين طهران ومينسك بأنه ضروري ومعمّق للأواصر بين الشعبين .
علماً بأنّ بيلاروسيا حصلت علي استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
انتهي** ع ج**س.ر



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رفع مستوي التعاون بين ايران وبيلاروسيا في الرياضة والسياحة

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