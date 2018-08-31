خطيب جمعة طهران:

حضور رئيس الجمهورية في البرلمان كان تجسيداً للديمقراطية في ايران

طهران/31آب/اغسطس/إرنا – لفت خطيب جمعة طهران آية الله أحمد خاتمي الي حضور رئيس الجمهورية في مجلس الشوري الاسلامي واصفاً هذا التواجد بأنه تجسيد للديمقراطية الحقيقية في ايران.

وأشاد خاتمي بضبط النفس من جانب النواب والرئيس خلال الإجتماع البرلماني المفتوح بعد أن كان العدو يتوقع حدوث شجار ومشاحنات كلامية بين الجانبين مؤكداً علي أنّ المشكلة الرئيسية في البلاد هي الحالة المعيشية للمواطنين.
وعن استقبال سماحة قائد الثورة الاسلامية لأعضاء الحكومة صرّح خاتمي بأنّ القائد أكّد خلال اللقاء علي عدم عقد أي لقاء مع الولايات المتحدة مهما كان مستوي هذا الإجتماع لأنّ واشنطن تنقض عهودها بكل بساطة ولاتولي القيم الأخلاقية إهتماماً.
وخاطب خاتمي الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي بأنّ ايران لن تتراجع قيد أنملة عن خطوطها الحمراء التي رسمتها ولن تتراجع عن منظومة دفاعها الصاروخي المقتدرة.
انتهي** ع ج**س.ر



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حضور رئيس الجمهورية في البرلمان كان تجسيداً للديمقراطية في ايران

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