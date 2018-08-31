عون: ما أحوجنا الي وجود الامام الصدر ليشكل عنوانا للتلاقي والانفتاح

وأكد أن “الإمام المغيب، جمع في شخصه رحابة رجل الدين، وعمق الفيلسوف، واندفاع السياسي في خدمة شعبه ووطنه، وعنفوان المدافع عن أرضه، لينحاز إلي خدمة الفقراء وحقهم بالتعليم والحياة الكريمة”.

وقال: “ما أحوجنا اليوم إلي وجوده علي الساحة الوطنية، ليشكل مصدر إلهام في الحياة السياسية، وعنوانا للتلاقي والانفتاح والغيرة علي مصالح الشعب”.

من جهة اخري غرد رئيس تيار 'الوطني الحر' وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جبران باسيل قائلا: 'في الذكري الأربعين لتغييب الحقيقة، يبقي الإمام موسي الصدر ورفيقاه صوت الضمير الصارخ دفاعا عن لبنان المقاوم القوي، لبنان الثائر علي الظلم والحرمان، لبنان رسالة العيش الواحد المتساوي بين جميع أبنائه'.

انتهي**2054**س.ر

