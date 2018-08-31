قائد مقر الدفاع الجوي لقاعدة خاتم الانبياء:

ايران بلغت الإكتفاء الذاتي في انتاج وتصنيع صواريخ أرض جو

طهران/31آب/اغسطس/إرنا – قال قائد مقر الدفاع الجوي التابع لقاعدة خاتم الانبياء(ص) العميد علي رضا صباح فرد إنّ ايران بعزيمة أبنائها نجحت في بلوغ الإكتفاء الذاتي لانتاج وتصنيع أصناف الصواريخ المتطورة الموجهة من الارض الي الجو القصيرة المدي والمتوسطة والبعيدة المدي.

وبمناسبة الذكري السنوية لتأسيس مقر خاتم الانبياء أعرب العميد صباح عن أمله بتفعيل منظومة الدفاع الجوي الجديدة ذات المدي البعيد واصفاً انتاج هذه الصواريخ بأنه جاء بأيدي أخصائيي البلد وأبناء الشعب الايراني وفق المعايير الدولية ذات الصلة بانتاج هذا النوع من الصواريخ.
كما بشّر قائد مقر الدفاع الجوي لقاعدة خاتم الانبياء بإزالة الستار قريباً عن رادار بعيد المدي يمكنه رصد زحف قوات العدو من آلاف الكيلومترات وذلك بتصنيع ايراني بحت.
وحذّر صباح العدو من الصفعة التي سيتلقاها من ايران ان سوّلت له نفسه بالاعتداء عليها لأنّ ايران دولة مسالمة لاتعتدي علي أحد ولاتحضر لحرب ضد بلد لكنها لاتقبل أيّ إعتداء عليها.
انتهي** ع ج**س.ر



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ايران بلغت الإكتفاء الذاتي في انتاج وتصنيع صواريخ أرض جو

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