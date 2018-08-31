ايران بلغت الإكتفاء الذاتي في انتاج وتصنيع صواريخ أرض جو

وبمناسبة الذكري السنوية لتأسيس مقر خاتم الانبياء أعرب العميد صباح عن أمله بتفعيل منظومة الدفاع الجوي الجديدة ذات المدي البعيد واصفاً انتاج هذه الصواريخ بأنه جاء بأيدي أخصائيي البلد وأبناء الشعب الايراني وفق المعايير الدولية ذات الصلة بانتاج هذا النوع من الصواريخ.

كما بشّر قائد مقر الدفاع الجوي لقاعدة خاتم الانبياء بإزالة الستار قريباً عن رادار بعيد المدي يمكنه رصد زحف قوات العدو من آلاف الكيلومترات وذلك بتصنيع ايراني بحت.

وحذّر صباح العدو من الصفعة التي سيتلقاها من ايران ان سوّلت له نفسه بالاعتداء عليها لأنّ ايران دولة مسالمة لاتعتدي علي أحد ولاتحضر لحرب ضد بلد لكنها لاتقبل أيّ إعتداء عليها.

انتهي** ع ج**س.ر

