عضو لجنة التعليم النيابية:يمكن تعليم اللهجات المحلية بعد إتقان التلامذة باللغة الفارسية

وفي تصريح خاص أدلي به لمراسل ارنا حول أهمية ومكانة تعليم اللغة الفارسية في المدارس أضاف خانلري بأنّ اللغة الفارسية يجب أن تكون في الاولوية تليها اللهجات المحلية لتعليم التلاميذ وذلك عبر توظيف إمكانيات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وإصدار الكتب وإقامة مسرحيات وعروض باللهجات المحلية.

وأكّد خانلري علي ضرورة أن يتحدث المعلمون داخل الحصص الدراسية باللغة الفارسية ليساعدوا التلميذ علي اتقان الفارسية في كل انحاء البلاد كي لايواجه هذا التلميذ في المستقبل صعوبة في تعلّم المواد الدراسية الاخري كمادة الرياضيات وما شابهها.

و وصف هذا النائب عن الطائفة الأرمنية في مجلس الشوري الاسلامي بأن فكرة إعتبار لغة اُخري كاللغة الانجليزية أو لهجة سوي اللغة الفارسية كأولوية تعليمية في المدارس يمثل كارثة للبلد وطريقاً يمهد للإستعمار والتجزئة .

انتهي** ع ج**س.ر

