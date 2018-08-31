السفیر الصربی: العقوبات لیست بالحل المناسب للمشاكل

واشار السفیر 'دراغان تئودوریتش' فی حدیث لمراسل ارنا الي العلاقات بین طهران وبلغراد وقال ان علاقات البلدین ممتازة فی كافة المجالات وان القطاع الاقتصادی لابد ان یرقي الي تطلعات الجانبین.

ووصف حجم التبادل التجاری بین البلدین والذی بلغ 21 ملیون دولار بانه غیرمناسب وقال ان اللجنة الاقتصادیة المشتركة بین طهران وبلغراد عقدت اجتماعاتها فی حزیران الماضی بهدف الارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادی بینهما.

وقال ان الجانبین اكدا فی هذا الاجتماع علي تحسین العلاقات التجاریة ورفعها الي سائر مستویات التعاون القائم بین البلدین.

واكد عزم صربیا علي الارتقاء بمستوي التعاون مع ایران وقال انه تم ایضا توقیع اتفاقیات لتعزیز التعاون فی المجال القنصلی والزراعی والبیئی.

وتطرق الي العلاقات الثقافیة بین البلدین وقال انه توجد هناك نحو 800 كلمة فارسیة فی اللغة الصربیة وان اقامة اسبوع الفیلم الصربی فی ایران وترجمة الكتب الفارسیة الي الصربیة مؤشر علي المستوي الجید للعلاقات الثقافیة بینهما.

واشار الي رغبة الشعب الصربی فی تعلم الفارسیة وقال ان الادب والشعر الفارسی معروفین فی صربیا وان ترجمة الكتب الفارسیة تعود الي اكثر من 100 عام.

وتطرق الي التعاون الریاضی القائم بین البلدین وقال ان مدربی كرة الطائرة وكرة الماء والسلة الخاصة بالشباب فی ایران كلهم صربیین.

واشار الي التعاون السیاحی بین ایران وصربیا وقال ان الغاء تاشیرات الدخول بین البلدین حقق نتائج ایجابیة للطرفین فهناك اقبال واسع للسیاح الصرب علي ایران وهنالك الكثیر من رجال الاعمال الایرانیین ممن وظفوا رؤوس اموالهم فی صربیا.

وفی جانب اخر من حدیثه اشار السفیر الصربی الي انسحاب امیركا من الاتفاق النووی وقال ان صربیا عبرت خلال بیان عن اسفها الشدید من هذا القرار.

وقال ان ایران التزمت بجمیع تعهداتها فی اطار الاتفاق النووی مؤكدا بذلك ان الخارجیة الصربیة اعلنت فی بیان لها ان الحوار هو الحل الامثل لجمیع المشاكل.

انتهي**س.ر

