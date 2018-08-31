الفتح يصدر بيانا بشأن اعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد

طهران / 31 اب /اغسطس /ارنا-
اصدر تحالف الفتح، الخميس، بيانا بشأن اعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي، فيما اعتبر ان هذه القرارات شخصية وغير قانونية.

وقال التحالف في بيان ان 'إصدار قرار أعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية'، مبينا انه 'غير مقبول علي الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوي يشرف علي اهم الأجهزة الأمنية لأنه يعتقد ان هذا المسؤول لايري مصلحة في التجديد له لولاية ثانية'.
واضاف التحالف ان 'هذا مؤشر جديد علي ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخري وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم'، معتبرا ان 'هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية'.
وتابع التحالف ان 'هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستئثار بالسلطة'.
واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، امرا ديوانيا باعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الفتح

فالح الفياض

العبادي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الفتح يصدر بيانا بشأن اعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد

معظم المشاهدات

مزاعم تسلیح ایران للعراقیین لمحاربة الامیركیین مثیرة للسخریة

دبلوماسی ایرانی:

مزاعم تسلیح ایران للعراقیین لمحاربة الامیركیین مثیرة للسخریة

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

مساعد الرئیس الایرانی: تخصیص ملیار دولار لتوفیر فرص العمل فی البلاد

مساعد الرئیس الایرانی: تخصیص ملیار دولار لتوفیر فرص العمل فی البلاد

ظريف يرد علي تهديدات نتنياهو

ظريف يرد علي تهديدات نتنياهو

أحدث الأخبار

السفير الصربي: العقوبات ليست بالحل المناسب للمشاكل

السفير الصربي: العقوبات ليست بالحل المناسب للمشاكل

مباريات ودية تجمع منتخبي ايران وعمان للناشئة والشباب

مباريات ودية تجمع منتخبي ايران وعمان للناشئة والشباب

الفتح يصدر بيانا بشأن اعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد

الفتح يصدر بيانا بشأن اعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد

السلوي الايراني يهزم نظيره الكوري الجنوبي ويتاهل للنهائي بـ `آسياد 2018`

السلوي الايراني يهزم نظيره الكوري الجنوبي ويتاهل للنهائي بـ 'آسياد 2018'

العبادي يعفي الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي

العبادي يعفي الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي

موضوعات مرتبط