الفتح يصدر بيانا بشأن اعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد

وقال التحالف في بيان ان 'إصدار قرار أعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية'، مبينا انه 'غير مقبول علي الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوي يشرف علي اهم الأجهزة الأمنية لأنه يعتقد ان هذا المسؤول لايري مصلحة في التجديد له لولاية ثانية'.

واضاف التحالف ان 'هذا مؤشر جديد علي ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخري وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم'، معتبرا ان 'هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية'.

وتابع التحالف ان 'هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستئثار بالسلطة'.

واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، امرا ديوانيا باعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.

انتهي ** 2342

