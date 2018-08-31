السلوي الايراني يهزم نظيره الكوري الجنوبي ويتاهل للنهائي بـ 'آسياد 2018'

طهران / 31 اب /اغسطس /ارنا-
فاز منتخب ايران لكرة السلة علي نظيره الكوري الجنوبي امس الخميس بنتيجة 80- 68 نقطة في النصف النهائي متاهلا الي المباراة النهائية في اطار دورة الالعاب الاسيوية في اندونيسيا 'آسياد 2018'.

وانهت ايران ارباع المباراة لصالحها بنتائج: 21-14 و 19-14 و 23-20 و 20-17.
وستواجه ايران في النهائي الصين يوم غد السبت.
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ورزش

ايران وكوريا الجنوبية

كرة السلة

آسياد 2018

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السلوي الايراني يهزم نظيره الكوري الجنوبي ويتاهل للنهائي بـ

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