السلوي الايراني يهزم نظيره الكوري الجنوبي ويتاهل للنهائي بـ `آسياد 2018`

طهران / 31 اب /اغسطس /ارنا-فاز منتخب ايران لكرة السلة علي نظيره الكوري الجنوبي امس الخميس بنتيجة 80- 68 نقطة في النصف النهائي متاهلا الي المباراة النهائية في اطار دورة الالعاب الاسيوية في اندونيسيا 'آسياد 2018'.
وانهت ايران ارباع المباراة لصالحها بنتائج: 21-14 و 19-14 و 23-20 و 20-17.وستواجه ايران في النهائي الصين يوم غد السبت.انتهي ** 2342
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