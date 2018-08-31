العبادي يعفي الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي

طهران / 31 اب /اغسطس /ارنا-
اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، امرا ديوانيا باعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.

وجاء في الامر الديواني المرقم 286، انه 'بالنظر لانخراط فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها واستنادا الي الدستور في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والانظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا الي الصلاحيات المخولة لنا قررنا اعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني'.
واضاف ان 'هذا القرار ينفذ من تأريخ صدوره'.
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العبادي يعفي الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي

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