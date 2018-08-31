ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

وكتب ظریف فی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماع 'تویتر': ان كان الهدف هو الحفاظ علي الاتفاق النووی فلا سبیل سوي التصرف بشجاعة للالتزام بالتعهدات وتطبیع العلاقات الاقتصادیة بدلا عن طرح مطالب غیر ذات صلة. لیس الخیار الوحید ان نكون نحن الطرف الوحید الملتزم عملیا ولیس قولا فقط.

وقد اكدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة یوم امس الخمیس للمرة الثانیة عشرة منذ تنفیذ الاتفاق النووی وللمرة الثانیة بعد خروج امیركا منه، التزام ایران بالاتفاق وان جمیع اجراءاتها وانشطتها مطابقة تماما لهذا الاتفاق الدولی.

وصرحت الوكالة الذریة بان مفتشیها تفقدوا جمیع المراكز النوویة الایرانیة التی ارادوا تفقدها، كما اكدوا التزام ایران بحجم احتیاطی الیورانیوم المخصب ونسبته المسموح بهما وكذلك الماء الثقیل فی اطار الاتفاق النووی.

انتهي ** 2342

