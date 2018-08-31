باكستان: زیارة ظریف مؤشر علي متانة العلاقات بین طهران واسلام آباد

وفی مؤتمره الصحفی الاسبوعی رحب فیصل بزیارة ظریف الي اسلام آباد، واعتبرها مؤشرا للتطور الایجابی فی مجال تنمیة العلاقات الثنائیة.

واشار الي تفاصیل لقاءات وزیر الخارجیة الایرانی الي اسلام آباد وقال، ان القضایا ذات الاهتمام المشترك بین البلدین وكذلك التطورات الاقلیمیة والدولیة سیتم البحث وتبادل وجهات النظر حولها فی هذه اللقاءات.

واكد المتحدث باسم الحكومة الباكستانیة بان بلاده تنظر بایجابیة الي هذه الزیارة وتعتبرها خطوة الي الامام.

واشار الي الحدود المشتركة الطویلة بین البلدین، معربا عن امله بان تكون هذه الحدود كما فی السابق حدود امن وسلام واستقرار.

وفی جانب اخر من حدیثه اشار فیصل الي اهمیة مینائی جابهار الایرانی وغوادر الباكستانی فی تنمیة الاقتصاد والتجارة الاقلیمیة واضاف، ان المینائین مكملان احدهما للاخر من اجل ارساء الامن والاستقرار والتنمیة التجاریة فی المنطقة.

واوضح بانه سیتم البحث خلال زیارة ظریف الي باكستان فی جمیع السبل الكفیلة بتطویر العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین البلدین.

واكد بان حكومة بلاده لا تري ای مشكلة فی حضور الهند فی میناء جابهار و'نحن بالتاكید نتخذ القرار فی سیاق مصالحنا الوطنیة'.

وكان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف قد وصل الي اسلام آباد عصر الخمیس فی زیارة تستمر یومین یجری خلالها محادثات مع كبار المسؤولین الباكستانیین للبحث فی سبل تطویر العلاقات الثنائیة وتبادل وجهات النظر حول اهم القضایا الاقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام المشترك.

انتهي ** 2342

