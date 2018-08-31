مزاعم تسليح ايران للعراقيين لمحاربة الاميركيين مثيرة للسخرية

نيويورك / 30 اب /اغسطس /ارنا-اعتبر المتحدث باسم الممثلية الايرانية الدائمة في منظمة الامم المتحدة علي رضا ميريوسفي، مزاعم صحيفة 'وول ستريت جورنال' حول اقدام ايران علي تدريب وتسليح العراقيين لمحاربة الاميركيين بانها مثيرة للسخرية، مؤكدا بان ايران دعمت العراقيين لمواجهة الجماعات الارهابية فقط.
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تسليح العراقيين
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