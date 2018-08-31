نجل الامام الصدر: جريمة خطف الامام لا سابقة لها بالتاريخ

واضاف الصدر خلال زيارته مبني قيادة حركة 'أمل' في إقليم البقاع بمدينة بعلبك في لبنان بان 'أول مرة وقفت أمام المنبر في مدينة الزهراء قلت لشباب الحركة يومها ان الذي خطف الإمام وحجز حريته ولا يزال غير قادر علي إطلاق سراحه، هو بسبب فكر ونهج الإمام، ووصيتي لكم أن تتمسكوا بهذا الفكر والنهج بكل الظروف، وأنتم الأوفياء، تمسككم بنهج الإمام وفكره هو تمسك بالحق، لأن قضية الإمام هي من صلب نهج الإمام الذي عاش في لبنان 19 عاما وحرمونا منه منذ 40 عاما، وأولئك يكونون بغاية السرور إذا فشلنا وإذا لم نصر علي نهج الإمام وعلي متابعة قضية خطفه مع أخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين'.

وتابع: 'هنيئا لكم ما تقومون به في الشأن الاجتماعي والسياسي والإعلامي، والمهرجان غدا هو أحد النشاطات وليس الأهم، وأشكركم علي وفائكم للنهج والخط ولتعاليم الإمام الصدر'.

انتهي ** 2054 ** 2342

