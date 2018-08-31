ايران في المركز الخامس بدورة الالعاب الاسيوية

ففي سباقات الزوارق حصلت هدية كاظمي علي الميدالية الفضية في فئة الكاياك فردي سيدات 500 م وحصل علي الميدالية البرونزية محمد نبي رضائي في فئة الكانو فردي رجال وفريق الكاياك رباعي رجال والمؤلف من احمد رضا طالبيان وبيمان قوي دل وعلي آقاميرزائي وامين بوداغي.

وفي سباق الكوراش نال محمد محمدي بريمانلو الميدالية البرونزية.

وفي سباق الجودو حصل سعيد مولائي علي الميدالية الفضية وزن تحت 81 كغم.

كما حصل العداء امير مرادي علي الميدالية الفضية في سباق العدو 1500 م .

وبلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في ختام اليوم الـ 12 للدورة 58 ميدالية (19 ذهبية و 19 فضية و 20 برونزية) في المركز الخامس بين الدول المشاركة.

وتتصدر الصين الترتيب بـ 241 ميدالية تليها اليابان بـ 174 ميدالية ثم كوريا الجنوبية بـ 141 ميدالية.

وفيما يلي ترتيب الدول العشر الاولي في الدورة حتي نهاية اليوم الـ 12:

1-الصين: 112 ذهبية- 76 فضية- 53 برونزية.

2- اليابان: 59 ذهبية- 49 قضية- 66 برونزية.

3-كوريا الجنوبية: 39 ذهبية- 46 فضية- 56 برونزية.

4-اندونيسيا: 30 ذهبية- 23 فضية- 37 برونزية.

5-ايران: 19 ذهبية- 19 فضية- 20 برونزية.

6-اوزبكستان: 15 ذهبية- 19 فضية- 19 برونزية.

7-تايوان: 14 ذهبية- 17 فضية- 24 برونزية.

8-الهند: 13 ذهبية- 21 فضية- 25 برونزية.

9-كوريا الشمالية: 12 ذهبية- 9 فضية- 12 برونزية.

10-البحرين: 12 ذهبية- 6 فضية- 6 برونزية.

انتهي ** 2342

