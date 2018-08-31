الحية: الوقت غير مفتوح امام مصر والامم المتحدة لانهاء معاناة غزة

واكد الحية خلال لقاء بعدد من الصحفيين إن الجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لإنجاز المصالحة الوطنية والتوصل إلي اتفاق تهدئة تقدمت خطوات كبيرة، معربًا عن أمله في نجاح هذه الخطوات.

وطالب الحية الطرفين بالمسارعة في إنجاز ما تم عرضه من فتح المعابر وإنشاء ممر مائي.

ودعا الحية الجهات الراعية إلي تحمل مسؤولياتها في حال فشل جهود التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة، موجهًا رسالة لهم أن الوقت غير مفتوح أمامكم للوصول إلي إنهاء معاناة غزة ورفع الحصار عنها.

وأشار إلي أن الشعب الفلسطيني قادر علي انتزاع حقوقه عبر مواصلة مقاومته ومسيراته السلمية إذا فشلت جهود التهدئة ورفع الحصار، مضيفًا أننا لن نقبل أن نبقي تحت الحصار أو أن نموت جوعًا.

وأكد أن الحركة تسير بمسارين جنبا إلي جنب، هما: رفع الحصار، والمصالحة الوطنية، لافتًا إلي أن ما يدور في القاهرة هو تثبيت لوقف إطلاق النار عام 2014، وليس البحث عن اتفاق جديد.



*كسر الحصار

وشدد الحية علي أن حركة حماس وقوي شعبنا تسعي بكل قوة من أجل كسر الحصار المفروض علي قطاع غزة، مؤكدًا استمرار مسيرات العودة الكبري بكل أدواتها حتي تحقيق أهدافها، وفي المقدمة منها كسر الحصار المتواصل علي القطاع.

وطالب القيادي في حماس برفع الحصار عن قطاع غزة مرة وإلي الأبد، مشيرًا إلي أن عنوان رفع الحصار هو أن يكون ميناء في غزة للشعب الفلسطيني، وإلي أن يتم بناء هذا الميناء نريد ممرًا مائيًا يفتح لنا علاقة مباشرة مع العالم بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

ونفي الحية ما يُشاع حول قبول حركة حماس بفكرة إنشاء مطار للشعب الفلسطيني في 'إيلات'.



*مواجهة التحديات

ودعا الحية إلي وحدة وطنية قائمة علي الشراكة من أجل مواجهة التحديات العاصفة بالقضية الفلسطينية، مطالبًا بتنفيذ المصالحة علي أساس اتفاق 2011 الذي هو دستور المصالحة.

وأكد التزام حركة حماس باتفاق 2011 والمصالحة الوطنية كخيار إستراتيجي، مشددًا أنه لا انفكاك عن خيار المصالحة، وهي مدخل لمواجهة التحديات كافة التي تواجه القضية الفلسطينية.

ونبه الحية إلي أن المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها بسبب تعنت الرئيس عباس وحركة فتح، لافتًا إلي أن عباس غير معنيّ بإنجاز المصالحة.

وجدد التأكيد علي أن المصالحة هي خيار حماس الإستراتيجي، وأن الحركة دفعت في سبيل تحقيقها كثيرًا من الاستحقاقات والتنازلات، وفي المقابل لم نوَاجه إلا بمزيد من الإجراءات العقابية وتشديد الحصار علي قطاع غزة من قبل الرئيس عباس.

وشدد علي أن المصالحة تكمن في رفع الحصار وإنهاء العقوبات ضد غزة، والذهاب نحو مصالحة حقيقية قائمة علي الشراكة الوطنية.

ونبّه إلي أن شعبنا يريد حكومة وحدة تكون قادرة علي مواجهة التحديات وتجاوز حالة الانقسام، لافتًا إلي أن حكومة رامي الحمد الله هي جزء من حصار غزة، ولم تعد مؤهلة وطنيًّا لقيادة الحالة الفلسطينية.



*الدعوة للانتخابات

وقال الحية إن الخيار الحقيقي لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية هو تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية التي تقوم علي الشراكة الحقيقية بين مكونات الشعب الفلسطيني وليس الإقصاء.

وأضاف أن الوحدة الوطنية التي نريدها يجب أن تكون قائمة علي ما تم التوقيع عليه في القاهرة عام 2011، وهو ما يمثل القاعدة الأساسية لتحقيق المصالحة.

ودعا إلي بناء نظام سياسي فلسطيني بناءً علي الاتفاق السابق، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من الكل الوطني، وتكون قادرة علي مواجهة التحديات والتعامل مع حالة الانقسام وتجاوزها.

وأعرب عن اعتقاده من أن حكومة رامي الحمد الله غير مؤهلة للقيام بهذا الدور؛ لأنها أصبحت جزءًا من الحصار علي قطاع غزة، ولم تعد حكومة توافق.

وتابع نريد تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد يشارك فيه الكل الوطني دون استثناء، ويكون هو المرشح لحمل الحالة الوطنية العامة، مشيرًا إلي أن انعقاد المجلس الانفصالي في رام الله قد قسم الشعب الفلسطيني وأرهقه.

وطالب الحية حركة فتح بالذهاب لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في غضون 3 إلي 6 أشهر، مؤكداً بأن ذلك يشكل مدخلًا طبيعيًا لحل المشاكل كافة.



*العقوبات علي غزة

وطالب الحية بوقف إجراءات عباس الانتقامية ضد قطاع غزة، مؤكدًا علي أنها تمثل جريمة وطنية وطعنة في خاصرة شعبنا.

وقال إن إجراءات السلطة ضد غزة فاقمت من معاناة أهلها، وكان هدفها بالأساس تشديد الحصار، لافتًا إلي أن هذه الإجراءات بدأت في السابع من مارس 2017 أي قبل تشكيل اللجنة الإدارية.

وأوضح الحية أن إجراءات عباس تمثلت في التلاعب في الشؤون الاجتماعية، وقطع مخصصات الأسري والشهداء، وتخفيض رواتب موظفي السلطة بغزة تعسفيًّا، والتقاعد القسري في سياق قهر غزة واستجابة للضغوط الأمريكية.

وأشار إلي أن هناك توجهًا دوليًا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بعد صموده وتضحياته، إلا أن محمود عباس وحركة فتح متعنتون، ويرفضون الانخراط في عملية رفع الحصار.

وأضاف أن حركة فتح ورئيس السلطة يريدون أن تبقي غزة تحت سيف الموت والدمار، لكننا لن نتواني عن العمل بقوة وبمسيراتنا السلمية لكسر الحصار، ولا نخشي التهديد والوعيد.

وتساءل الحية، إذا كان ثمن كسر الحصار وإنهاؤه هو تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه عام 2014، ووقف البالونات وتخفيفها، فما هي الخيانة والجريمة في ذلك، مستدركًا: لكنهم لا يريدون رفع الحصار الذي هم متورطون فيه.

ودعا الحية، الرئيس عباس إلي تغيير المسار الذي يتبعه، قائلاً: 'السلوك الفرعوني لا يخدمك؛ فشعبك يريد وحدة ورفع الحصار عنه، ولا حاجة للمراوحة في المكان'.

وقال: 'لم نخذلك يا أبو مازن في أي موقع دولي أو أممي، لكنك خذلتنا في كل المواقف'، داعيًا إلي توحيد حركة فتح وفصائل المنظمة.

وأضاف: 'ليست حماس ولا الجبهتان الشعبية والديمقراطية ولا الجهاد الإسلامي، ولا فصائل المقاومة ولا المبادرة تقف إلي جانبك يا أبو مازن'.

وتابع أن 'المجلس الوطني في المقاطعة قسم الظهر الفلسطيني والمجلس المركزي؛ عندما لا تحضره أهم خمسة من فصائل العمل الوطني، ماذا يعني هذا المجلس؟ فهو جزء من حركة فتح ومن معها'.

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